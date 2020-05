Ce se întâmplă dacă vaccinul contra coronavirusului nu va fi niciodată descoperit? S-a mai întâmplat și înainte

„Este absolut esențial ca toate societățile de pretutindeni să ajungă într-o poziție în care sunt capabile să se apere împotriva coronavirusului ca o amenințare constantă și să-și poată continua viața socială și activitatea economică cu virusul din mijlocul nostru”, a declarat Nabarro pentru CNN.



De ce majoritatea specialiștilor rămân încrezători

Majoritatea experților rămân încrezători că în cele din urmă va fi dezvoltat un vaccin contra Covid-19; în parte, deoarece, spre deosebire de bolile anterioare, cum ar fi HIV și malaria, coronavirusul nu suferă rapid mutații.





Mulți, inclusiv directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, Dr. Anthony Fauci, sugerează că descoperirea unui vaccin s-ar putea întâmpla într-un an până la 18 luni. Alte personalități, cum ar fi medicul șef al Angliei, Chris Whitty, sugerează că termenul de un an poate fi prea optimist.

Dar chiar dacă se va dezvolta un vaccin, aducerea acestuia la bun sfârșit în oricare dintre acele perioade de timp ar fi o tentativă nu lipsită de obstacole.





„Nu am accelerat niciodată testele pentru un vaccin într-un an până la 18 luni”, spune pentru CNN dr. Peter Hotez, decanul Școlii Naționale de Medicină Tropicală din Baylor College of Medicine din Houston. „Nu înseamnă că este imposibil, dar va fi o realizare destul de eroică. „Avem nevoie de un plan A și de un plan B”, spune el.

Când vaccinurile nu funcționează: cazul HIV

În 1984, secretarul american pentru sănătate, Margaret Heckler, a anunțat la o conferință de presă la Washington, DC, că oamenii de știință au identificat cu succes virusul care a devenit ulterior cunoscut sub numele de HIV - și a prezis că un vaccin preventiv va fi gata pentru testare în doi ani.

Aproape patru decenii mai târziu și după 32 de milioane de decese, lumea încă așteaptă un vaccin împotriva HIV.

Planul B

Dacă aceeași situatie se va întâmpla cu un vaccin pentru Covid-19, virusul ar putea rămâne între noi mulți ani. Dar răspunsul medical la HIV / SIDA oferă încă un cadru pentru a trăi cu o boală pe care nu o putem elimina.





„La HIV, am reușit să facem din aceasta o boală cronică cu antivirale. Am făcut ceea ce am sperat întotdeauna să facem cu cancerul”, spune Offit. „Nu mai este o sentința cu moartea, cum a fost în anii ’80”.





O serie de tratamente sunt, de asemenea, testate pentru Covid-19, deoarece oamenii de știință vânează un Plan B în paralel cu studiile vaccinului în curs, dar toate aceste studii sunt în stadii foarte timpurii.





Oamenii de știință analizează remdesivirul medicamentos anti-Ebola, în timp ce tratamentele cu plasma din sânge sunt de asemenea explorate.





Hidroxiclorochina, considerată un potențial castigator de către președintele SUA, Donald Trump, s-a dovedit astfel că nu funcționează asupra pacienților foarte bolnavi. ( CNN





În loc să eradicheze Covid-19, societățile ar putea în schimb să învețe să trăiască cu el. Orașele s-ar deschide încet și unele libertăți vor fi returnate, dar în etape, dacă sunt respectate recomandările experților. Testarea și urmărirea fizică vor deveni parte a vieții noastre pe termen scurt, dar în multe țări, o carantinare bruscă ar putea veni în orice moment când epidemia va reizbucni. Pot fi dezvoltate tratamente - dar focarele bolii ar putea apărea în fiecare an, iar numărul global de decese ar continua să crească.Este o cale foarte rar abordată public de politicieni, care vorbesc optimist despre progresele înregistrate în găsirea unui vaccin.Dar posibilitatea este luată foarte în serios de mulți experți - pentru că s-a întâmplat și înainte. De cateva ori chiar. "Există unele virusuri împotriva cărora nu avem încă vaccinuri", spune dr. David Nabarro, profesor de sănătate globală la Imperial College London, care servește și ca trimis special la Organizația Mondială a Sănătății pe Covid-19. „Nu putem face o presupunere absolută că va apărea un vaccin sau nu, dacă va trece toate testele de eficacitate și siguranță sau nu.”, spune el.Un vaccin eficient împotriva febrei dengue, care infectează până la 400.000 de oameni pe an, potrivit OMS, a preocupat medicii de zeci de ani.În 2017, un efort pe scară largă de a găsi unul a fost suspendat după ce s-a constatat că agravează simptomele bolii.În mod similar, a fost foarte dificil să se dezvolte vaccinuri pentru rinovirusurile și adenovirusurile comune - care, la fel ca și coronavirusurile, pot provoca simptome de răceală. Există un singur vaccin pentru a preveni două tulpini de adenovirus și nu este disponibil comercial.„Aveți speranțe ridicate, iar apoi speranțele dvs. sunt reduse”, spune Nabarro, care descrie procesul lent și dureros de dezvoltare a unui vaccin. "Avem de-a face cu sisteme biologice, nu avem de-a face cu sisteme mecanice. Depinde într-adevăr atât de mult de modul în care reacționează corpul.", spune el.