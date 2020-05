Coronavirus: Rata de contagiune este sub 1 în Suedia

Suedia in vremea pandemiei

Anders Tegnell, epidemiolog în cadrul Agenţiei Suedeze de Sănătate Publică, a spus că această rată de contagiune este sub 1 de mai multe zile, ceea ce înseamnă că numărul mediu de persoane pe care o persoană bolnavă le infectează este mai mic de 1."Asta înseamnă că pandemia va slăbi treptat", a declarat el vineri seară la postul de televiziune SVT.Date oficiale ale agenţiei Agenţiei de Sănătate Publică arată că rata de răspândire a fost relativ stabilă în jur de 1 de la 10 aprilie.La 1 aprilie rata era de 1,4, iar la 25 aprilie, cea mai recentă dată când a fost publicată oficial această informaţie, era de 0,85, după mai multe zile de declin.În interviul său, Tegnell a confirmat că rata a rămas la sub 1, deşi noile date nu au fost încă făcute publice.Suedia a atras atenţia la nivel internaţional, dar şi reacţii de scepticism, în legătură cu decizia de a nu introduce măsuri stricte de izolare şi de a nu închide restaurantele şi barurile. Grădiniţele şi şcolile cu clasele 1-9 au rămas deschise.Deşi au fost introduse unele restricţii şi liceele şi universităţile sunt închise, Suedia s-a bazat în mare parte pe judecata cetăţenilor în respectarea recomandărilor generale de siguranţă şi distanţare socială.Totuşi, comparativ cu restul Scandinaviei, Suedia are o incidenţă relativ mare a infectărilor şi deceselor. Până sâmbătă dimineaţă, fuseseră înregistrate peste 22.000 de infectări şi 2.650 de decese cauzate de COVID-19.Finlanda vecină a confirmat peste 5.000 de infectări şi 220 de decese.