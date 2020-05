VIDEO Coronavirus: Mărturia unei paciente de pe patul de spital: Am simțit că nu mai am putere / Oamenii să creadă ceea ce se spune și să se protejeze

"Am simțit că nu mai am putere, că nu mai pot" - este mărturia unei paciente cu coronavirus internate la terapie-intensivă la Spitalul militar ROL 2. Femeia povestește prin ce a trecut și le transmite oamenilor să se protejeze și să creadă ceea ce se spune, pentru că boala este "foarte grea".

Mărturia femeii pe patul de spital a fost publicată pe pagina de Facebook a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila", care spune că a avut permisiunea medicilor curanți și a pacientei.

Femeia este în cea de a 15-a zi a bolii și spune că evoluția se schimbă rapid.

"Am fost foarte rău, foarte rău mi-a fost. În momentul în care am ajuns aici m-am simțit foarte bine pentru că simptomele au evoluat nu în ore, ci în minute, în secunde. Am simțit să mă simt din ce în ce mai bine.

Eu astăzi am putut să mă duc până la toaletă, să mă întorc înapoi, să mă ridic singură pe marginea patului, evoluția a fost extraordinar de bună. Am venit cu moralul la pământ, iar acești oameni au fost toată noaptea alături de mine întrebându-mă, încurajându-mă, ridicându-mi moralul pentru a-mi fi bine bine și să reușim împreună să învingem această boală care este foarte grea", afirmă pacienta.





Ea le transmite oamenilor să fie atenți, să se protejeze și să creadă ceea ce se spune, pentru că boala este "foarte grea".





"Aș dori ca oamenii să fie foarte atenți în a se proteja, a se feri, a avea grijă, a crede ceea ceea ce se spune, pentru că este adevărat. Este foarte grea. La unele persoane se manifestă mai rău, cum se manifestă la mine, la alte persoane se manifestă mai blând. Toată lumea îmi zicea la telefon <<nu ceda>>. Dar eu nu am cedat niciodată. Nu am cedat, dar am simțit că nu îmi vine un semn, pentru că am simțit că nu mai am putere (...) Am simțit că nu mai pot", mai spune femeia.





Medicul primar ATI Narcis Tănase, care face parte din echipa ce o îngrijește pe pacientă, spune că aceasta a avut o formă de COVID-19 cu "criterii de severitate": "Adică, din punct de vedere al oxigenării arteriale de o pneumonie cu SARS-COV-2, cu potențial de agravare. Este în a 15-a zi de evoluție a bolii".

Formațiunea medicală de tratament (FMT) ROL 2, amplasată în perimetrul Institutului de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni, a început la jumătatea lunii aprilie preluarea pacienților diagnosticați cu COVID-19.