​VIDEO Când va fi gata spitalul modular pentru bolnavii de coronavirus din curtea spitalului Elias și cum arată șantierul

​Spitalul modular pentru bolnavii de coronavirus construit de Asociația Dăruiește Viață în curtea Spitalului Elias din București, exclusiv din donații și sponsorizări, ar urma să fie gata la începutul lunii viitoare, a declarat președintele asociației, Carmen Uscatu, pentru HotNews.ro. Spitalul va avea o suprafață de 1.200 mp și o capacitate de 38 de paturi (echipate cu gaze medicale, astfel încât să poată fi transformate în paturi de terapie intensivă).









Video: Dan Severin







Până acum, doar Consiliul Județean Brașov a solicitat proiectul tehnic pentru a îl implementa și a fost sprijinit de Asociația Dăruiește Viață cu adaptarea acestuia la nevoile de acolo (spațiul și numărul de paturi dorit).







Spitalul este format din 3 module (unul pentru pacienți testați și neconfirmați, unul pentru pacienți care nu sunt în stare gravă, unul pentru cazurile critice de ATI), zonă de sterilizare, zonă de laborator, platformă tehnică, filtre pacienți, triaj la intrare și zonă donning & doffing pentru cadrele medicale (vor putea ieși doar după dezinfectare și duș).În total se vor folosi 71 de containere, care vor fi amplasate pe o structură metalică.Spitalul este unul temporar și va crește capacitatea de tratare a pacienților infectați cu COVID-19. După pandemie, el va putea fi refolosit ca spital pentru mari arși, costurile de relocare și refolosire fiind mici, spun reprezentanții Dăruiește Viață.Dăruiește Viață gestionează ridicarea lui, iar funcționarea și dotarea lui intră în responsabilitatea Spitalului Elias și a Ministerului Sănătații. Asociația fondată de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu spune însă că a început deja să achiziționeze și o parte din echipamente, pentru a sprijini autoritățile.Proiectul tehnic a fost pus la dispoziția autorităților pe data de 25 martie, pentru a fi replicat în țară, spune Carmen Uscatu."Îmi răsună de vreo lună îmi răsună în cap: '2 milioane euro un spital modular? Nu are Guvernul României atâția bani.' Bun. ne-am apucat să-l facem noi, Dăruiește Viață, cu ajutorul vostru. Am oferit pe 25 martie proiectul tehnic Guvernului. Am sperat că vor face ei spitale modulare. Nu mai voiam să cerem noi bani la oameni. Ne-am gândit că oamenilor le e greu. Firmelor le e greu. Însă Guvernul mi-a răspuns, prin vocea unui reprezentant: 'Scump, doamnă, scump, dincolo era mai ieftin!'. 'Dincolo' fiind banii de comunicare. Adică vreo 41,3 milioane de euro", spune Carmen Uscatu, președintele Asociației Dăruiește Viață."Ne luăm crucea și ne-o ducem. Facem împreună spitale. Cumpărăm echipamente. Și comunicăm cât mai transparent. în fiecare dintre voi e forța noastră", adaugă Carmen Uscatu.Dăruiește Viață are nevoie în continuare de donații pentru a putea să sprijine acest proiect. Investiția este estimată la 2 milioane de euro, iar asociația fondată de Carmen Uscatu mai are nevoie de aproximativ 1 milion de euro: "Mai avem nevoie de mulți bani. De cel puțin 1 milion de euro. Nu ne temem. Sunt sigură că îi vom strânge. Trebuie să-i strângem." - Carmen Uscatu.Detalii despre cum poți dona pentru spitalul modular și proiectele Dăruiește Viață aici Din momentul izbucnirii crizei coronavirusului în România, Asociația Dăruiește Viață a direcționat toate donațiile primite către sprijinirea spitalelor în lupta împotriva coronavirusului - aparatură și materiale de protecție. La începutul lunii aprilie, asociația fondată de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu a anunțat că începe construcția unui spital modular în curtea Spitalului Elias din București, unde urmează să fie tratați pacienți infectați cu coronavirus.