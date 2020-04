Cum vor fi deschise școlile în celelalte țări europene? Vezi cum procedează bulgarii, grecii, francezii, norvegienii, nemții și olandezii

La bulgari, revenirea elevilor la școală este prevăzută pentru sfârșitul lunii mai, potrivit autorităților. Guvernul danez a decis începerea activității creșelor, grădinițelor și a școlilor primare (din 14 aprilie), însă fără a se depăși numărul de 6-7 elevi pe clasă. Decizia a declanșat un val de reacții din partea părinților, peste 50.000 semnând o petiție intitulată „Copilul meu nu va deveni un cobai”. În SUA, 37 de state au anunțat că anul școlar s-a încheiat, elevii urmând să revină la școală la toamnă. O decizie similară a fost luată în Italia. Studenții din școlile franceze vor reveni voluntar începând cu 11 mai, iar în Germania sugestia guvernului este ca școlile să se redeschidă treptat începând cu 4 mai. În Anglia a început dezbaterea cu privire la o posibilă deschidere a școlilor în iunie, dar fără a se lua vreo decizie.



În Bulgaria, premierul Boiko Borisov a anunțat că Ministerul Învățământului se gândește la o variantă ca elevii din clasa a VII-a și a XII-a să termine fizic școala, pentru a se pregăti apoi de examene, potrivit Rador. Deocamdată, examenele de bacalaureat după clasele a VII-a și a XII-a sunt prevăzute pentru data de 29 mai și 1 iunie, însă ar putea fi amânate. “Se are în vedere varianta unei amânări cu o săptămână”, a spus ministrul bulgar al învățământului Krasimir Vâlchev.

Pentru Nova Tv, generalul Mutafciiski a menționat din nou că există două variante de organizare – ori să revină cei mai mici elevi și copiii din grădinițe, cu “toate riscurile” ce decurg din asta, ori școlile să se deschidă pentru cei mai mari, unde motivațiile sunt altele și sunt mai serioase – examenele care-i așteaptă. A dat ca exemplu și practici din statele occidentele, unde se recomandă o distanțare de 1 metru între bănci, în sala de clasă să nu fie mai mult de 15 elevi și să fie un regim de două ture.

După ce de dimineață a comentat că în prezent Bulgaria este în al doilea val al răspândirii coronavirusului, acum Mutafciiski a declarat că “de fapt, Bulgaria prevede un al doilea val mic”. El și-a manifestat și temerile legate de faptul că deschiderea de acum a parcurilor în Bulgaria va avea o influență negativă asupra bolii.



“Unele dintre cele mai liberale măsuri, dar de fapt impuse la timp, au dat rezultate. În prezent sunt pe cale de a eșua, pentru că acum nu sunt duse deloc la îndeplinire”, a mai spus președintele Celulei de criză într-un comentariu privind monitorizarea respectării restricțiilor în ultimele zile de “relaxare” a disciplinei.

"Deci, am fost de acord cu deschiderea treptată a școlilor, cu câteva măsuri suplimentare de siguranță", a spus el pentru SKAI, după care a explicat: „În fiecare sală de clasă vor fi atâția copii cât să se respecte regula de doi metri distanță între ei. Aceasta este o regulă inviolabilă stabilită de Comisia noastră. Modul în care va organiza Ministerul Educației acest lucru rămâne de văzut".



Dacă vor purta măști? Domnul Sypsas a răspuns că „din moment ce se respectă regulile de distanță, o ventilație bună și o dezinfectare a mâinilor- întrucât vor exista antiseptice în fiecare cameră- nu cred că va fi obligatorie utilizarea măștilor în școli. Dar vom lua o decizie finală mai târziu".



Gikas Magiorkinis , profesor asistent in cadrul Departamentului de Igienă și Epidemiologie, Medical School, Universitatea din Atena, Gikas Magiorkinis: „Am sugerat ca școlile să fie deschise pentru toate nivelurile de învățământ, dar nu înainte de 11 mai”. Odată deschise școlile primare, copiii nu ar trebui să intre în contact cu vârstnicii și grupurile vulnerabile, a subliniat profesorul, vorbind la postul tv SKAI. Copiii vor trebui testați înainte de a merge la școală, conchide acesta.

In Franța, guvernul se pregătește pentru data de 11 mai să relaxeze măsurile de izolare impuse francezior de mai bine de 5 săptămâni. Cum vor reîncepe școala elevii francezi?Revenirea elevilor francezi pe băncile școlilor se va face începând cu 11 mai dar foarte treptat, «cu multă suplețe», a insistat ministrul Educației naționale. In timpul audierii sale în fața parlamentarilor de la Paris, Jean-Michel Blanquer a explicat că reluarea cursurilor se va face în trei etape întinse pe o perioadă de trei săptămâni, pentru a evita riscurile de propagare a epidemiei de coronavirus, scrie RFI Primii care se vor întoarce la școală vor fi preșcolarii mari – copii între 5 și 6 ani – și cei din primele două clase de școală primară. In a doua săptămână vor reîncepe școala elevii de a 6-a și cei de liceu cu excepția clasei a 10-a. In fine, în a treia săptămână, adică începând cu 25 mai, toți ceilalți elevi vor reveni la școală. De notat că nicio clasă nu va trebui să depășească 15 elevi la reluarea cursurilor, o adevărată bătaie de cap pentru toate școlile știut fiind că clasele din Franța numără în general 30, ba chiar și 35 de elevi, mai ales în clasele mari.Intrebat cum se va rezolva această complexă ecuație, ministrul Educației spune că «elevul se va regăsi într-una din următoarele 4 situații: fie la școală, într-o jumătate de clasă, fie va lucra de la distanță, fie își va revizui cursurile într-o sală a școlii dacă aceasta dispune de spațiu suficient, fie va practica o activitate sportivă dacă în comuna în care se află se poate face acest lucru în mod organizat».In fine, înainte de reluarea școlii se va instaura un «protocol sanitar» bazat fie pe teste, fie pe impunerea măștilor. Când condițiile sanitare nu sunt respectate, școala nu-și va redeschide porțile. La fel, în funcție de regiunile franceze, se va putea decide local menținerea actualelor măsuri de izolare, adică închiderea școlilor.