Noua Zeelandă a anunțat „eliminarea” coronaviruslui; numărul de noi cazuri a scăzut la o cifră

Măsurile luate de Noua Zeelandă pentru a preveni răspândirea coronavirusului

Ashley Bloomfield, Directorul General pentru Sănătate din Noua Zeelandă, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că autoritățile au confirmat doar un nou caz, identificat patru „cazuri probabile” și raportat doar un deces cauzat de COVID-19.Acesta a afirmat că numerele scăzute „ne dau încredere că ne-am atins scopul de a elimina (n.r. coronavirusul), niciodată nu a însemnat ca numărul să ajungă la zero dar înseamnă că știm de unde vin cazurile”.„Scoul nostru este eliminarea. Din nou, asta nu înseamnă eradicarea ci că ajungem la un număr scăzut de cazuri și izolăm orice noi cazuri sau focare care ar putea apărea”, a adăugat Bloomfield.Premierul Noii Zelande, Jacinda Ardern, a afirmat că „momentan” coronavirusul a fost eliminat dar că țara trebuie să rămână alertă și că este încă posibil să apară noi cazuri.„După cum am mai spus, eliminarea înseamnă că putem ajunge la zero ca apoi să vedem un număr mic de noi cazuri apărând dar asta nu înseamnă că am eșuat, înseamnă doar că suntem într-o poziție de a avea o abordare de zero toleranță și o gestionare foarte agresivă a acelor cazuri pentru a păstra cifrele scăzute ca apoi noile infecții să dispară iar”, a declarat prim-ministrul Noii Zeelande.Ardern a afirmat că în ultimele zile numărul infecțiilor a scăzut la o cifră, catalogând situația drept „incredibilă”, transmițându-și în același timp condoleanțele pentru cei care au pierdut o persoană iubită în timpul pandemiei.Alerta de „nivel trei” care va în vigoare de marți va permite afacerilor să se redeschidă parțial cu anumite restricții, printre care respectarea distanțării sociale de doi metri în afara locuințelor.Școlile urmează să fie redeschise cu în capacitate redusă iar unele activități economice se vor relua, deși oamenii sunt îndemnați să lucreze în continuare de acasă, dacă acest lucru este posibil.Oamenii vor putea cumpăra mâncare la pachet și lua parte la unele activități recreaționale care prezintă un risc redus, precum înotatul la plajă. De asemenea vor fi permise adunările publice de până la 10 persoane în cazul nunților și înmormântărilor.Spațiile publice precum bibliotecile, muzeele sau sălile de forță vor trebui să rămână închise urmând ca situația să fie reevaluată peste două săptămâni, în 11 mai.Potrivit Universității John Hopkins, numărul infecțiilor cu noul coronavirus în Noua Zeelandă a ajuns la 1.469 în timp ce cel al deceselor este de 19.Primul caz COVID-19 a fost confirmat în Noua Zeelandă în 28 februarie, la mai bine de o lună după ce Statele Unite a raportat prima infecție. În 14 martie, când țara avea șase cazuri, premierul Ardern a anunțat că orice persoană care va intra în țară va trebui să se autoizolezepentru două săptămâni, măsură care la momentul respectiv a fost printre cele mai dure măsuri de securizare a frontierei la nivel mondial.Cetățenilor străini li s-a interzis intrarea în țară în 20 martie. Trei zile mai târziu, când erau 102 cazuri confirmate și 0 decese, Ardern a anunțat că țara va intra în carantină „de nivel trei”.Afacerile non-esențiale au fost închise, evenimentele și adunările publice anulate și școlile închise pentru toți copiii cu excepția acelora ai căror părinți lucrau în domenii esențiale. Angajatorilor li s-a spus să permită munca de acasă acolo unde este posibil, transportul public a fost rezervat muncitorilor esențiali și zborurile domestice între regiuni anulate.La miezul nopții în 25 martie Noua Zeelandă a intrat în nivelul patru de carantină, cel mai strict. Oamenilor li s-a interzis părăsirea locuințelor cu excepția nevoilor de strictă necesitate și doar cu respectarea distanțării sociale de doi metri.Autoritățile au implementat de asemenea testarea pe scară largă, 123.920 de testări fiind efectuate până în prezent în rândul unei populații de doar 5 milioane de oameni.Ardern a declarat luni că Noua Zeelandă are una dintre cele mai ridicate rate de testare pe cap de locuitor din lume, cu o capacitate de a procesa până la 8.000 de teste zilnic.În 9 aprilie, în pofida unui declin în numărul de cazuri, premierul a decis înăsprirea restricțiilor la graniță obligând toți cetățenii și rezidenții care se întorceau în țară să fie izolate timp de două săptămâni într-o locație pusă la dispoziție de autorități în locul propriului domiciliu.