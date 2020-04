Ludovic Orban, despre relaxarea restrictiilor în etape: Parcurile ar putea fi deschise / Fără concerte și restaurante deschise / Ar putea exista și posibilitatea de a merge la munte/mare

Premierul a fost întrebat ce așteptări are ca premier, de la ziua de 1 mai, când oamenii vor fi liberi, iar vremea este bună. Acesta a avertizat că suntem încă sub stare de urgență, cu restricții în vigoare.”Nu cred că se poate renunța la restricția legată de spectacole. Unde e un număr mare de persoane și riscul de transmitere a riscului este foarte mare. În general unde se adună multă lume, activitățile se vor relua mai greu”În privința parcurilor, riscul este scăzut și probabil vor face parte din măsurile de relaxare. Excepție fac locurile de joacă pentru copii, considerate cu risc de răspândire a virusului.Orban spune că este foarte puțin probabil ca restaurantele să fie deschise fiind foarte greu ca acestea să poată asigura regulile de distanțare sociala, dar nu vor fi probleme pentru redeschiderea hotelurilor. „În privința restaurantelor, riscul epidemiologic este mare, pentru că nu poți să porți mască, nu se poate face izolarea între cetățeni. Se știe că transmiterea se face prin particulele pe care le scoatem când vorbim mai tare, mai tușim, particulele pot circula la distanțe mari, mai ales unde este aer condiționat (...) Hotelurile pot funcționa normal și, pe măsură ce se va relua circulația, va exista o solicitare mai mare pentru spațiile de cazare în hoteluri”Spațiale comerciale prezintă riscuri epidemice mai mici și, cel mai probabil, vor putea fi deschise. Nu acelasi lucru s epoate spune insă si despre mall-uri.Ludovic Orban atrage atenția că regulile trebuie respectate, pentru că „succesul pe care l-am avut a fost mai ales datorită respectării de către cetățenii români a măsurilor luate”. „Fac recomandarea să nu lase garda jos, nu este momentul să ne relaxăm. Am crescut capacitatea de testare. Procentul persoanelor diagnosticate pozitiv a scăzut semnificativ, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la a ține garda sus”, a mai spus premierul.Patronii de restaurante cer permisiunea să deschidă pe 15 mai, în condițiile în care pierderile sunt prea mari. Ei promit să respecte măsurile dacă îşi vor relua activitatea, potrivit Mediafax. Pentru patroni, însă, câştigurile au scăzut. Dragoş Petrescu, proprietarul unui lanţ de restaurante, spune: „Vă rog, permiteţi funcţionarea micilor restaurante, cafenelelor, barurilor şi teraselor, începând din 15 mai. Este foarte important să ne comunicaţi regulile de distanţare socială cele pe care trebuie să le respectăm”.Secretarul de stat Raed Arafat spune că românii trebuie să fie rezervați în a-și face planuri privind concediile din timpul verii. Chestionat, duminică seară, la Digi 24, ce ar sfătui pe cineva care îl întreabă dacă să își facă planuri pentru vacanța de vară, Arafat a spus că ar fi rezervat. "În primul rând, depinde unde vrea să facă concediul. Și, indiferent unde vrea să meargă, aș fi rezervat, aș zice să aștepte. Trebuie văzută evoluția bolii, este devreme acum să vorbim", a declarat Raed Arafat.