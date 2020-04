Coronavirus Franța: Autorităţile, îngrijorate de numeroşii parizieni de pe străzi, deşi izolarea nu a fost încă relaxată

Locuinţele pariziene înguste, lipsa luminii naturale, vremea frumoasă, traficul auto redus care aduce un plus de farmec marilor bulevarde şi străzilor întortocheate, motivaţiile pentru ocolirea regulilor izolării sunt numeroase. Iar aceasta provoacă îngrijorarea autorităţilor, care, sub acoperirea anonimatului, îşi manifestă temerea că ''oamenii nu vor mai suporta'' restricţiile şi se va agrava epidemia de coronavirus, care afectează Ile-de-France (Parisul şi împrejurimile) mai mult decât alte regiuni ale Franţei.În total 1.104.000 de controale au fost efectuate la Paris de la începutul aplicării măsurilor de izolare, timp în care au fost date peste 69.000 de avertismente verbale, iar în caz de amendă aceasta este de 135 de euro. ''Problema nu este declaraţia pe proprie răspundere, pentru că aici oamenii sunt în regulă (...) Problema este că trebuie mustraţi, să li se spună: ''sunteţi în regulă, dar probabil că nu aveţi cu adevărat un motiv pentru a ieşi'' '', explică un funcţionar al primăriei.Cum accesul în parcuri şi grădini a fost interzis, unii locuitori ai Parisului încearcă să se recreeze prin pădurile Vincennes şi Boulogne, care în lipsa unor garduri nu pot fi închise. ''Bornele de securitate care interzic accesul în pădurea Vincennes au fost smulse. Aşadar, oamenii nu conştientizează interdicţia'', spune un agent de securitate al primăriei, care patrulează cu echipa sa în zonă pentru a le aminti oamenilor că trebuie să plece de acolo.Preşedintele Emmanuel Macron a dispus la jumătatea lunii martie măsuri stricte de izolare a populaţiei pentru a limita răspândirea virusului, dar el se află acum sub presiune pentru a reporni economia odată ce expiră pe 11 mai perioada de stare de urgenţă sanitară. Măsurile de relaxare a restricţiilor vor fi anunţate marţi, dar această relaxare va fi progresivă, numeroase restricţii urmând să fie menţinute. Franţa a înregistrat până duminică 162.100 de cazuri de COVID-19, dintre care 22.856 de decese.