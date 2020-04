Letonia are doar 12 morţi din cauza COVID-19, deşi nu a blocat economia

Bilanțul epidemic al Letoniei este de 812 cazuri de COVID-19, 12 morți și 267 de vindecați, deși autoritățile nu au blocat economia. Premierul ţării, Krisjanis Karins, a explicat pentru Sunday Telegraph care a fost reţeta succesului, în condiţiile în care măsurile de distanțare nu au fost drastice, scrie Mediafax.





De menţionat este faptul că Letonia are o populaţie de 1,92 milioane de locuitori.



„Abordarea noastră a fost testare, identificarea celor pozitivi şi izolarea lor. Am încercat să găsim un echilibru între păstrarea sănătăţii oamenilor şi încercarea de a nu face rău economiei în mod ireparabil”, a explicat premierul leton.Primul caz înregistrat în Letonia a fost în 2 martie. După 11 zile, guvernul a declarat starea de urgenţă şi a interzis adunările cu mai mult de 200 de persoane, a închis şcolile, cinematografele şi teatrele şi s-a concentrat pe protejarea personalului sanitar. Magazinele şi fabricile au fost închise doar la sfârşitul săptămânii.În 29 martie au fost introduse şi regulile de distanţare socială: păstrarea distanţei de doi metri între persoane, cu posibilitatea de a ieşi din casă, câte două persoane sau în familie. Acestea s-au aplicat şi în baruri şi restaurante.„Am urmat întocmai sfaturile epidemiologilor. Eu însumi am stat în izolare zece zile, pentru că după o întâlnire cu un parlamentar, s-a descoperit că era infectat. Guvernul a lucrat doar online”, a spus premierul leton.Primul deces din cauza COVID-19 a fost înregistrat în Letonia în 3 aprilie.„Poate asta este una dintre marile diferenţe, am făcut mulţi paşi de pregătire, înainte ca primul om să moară”, a adăugat Krisjanis Karins.Premierul leton spune şi că, deşi a avut dificultăţi, a reuşit să facă stocuri de materiale de protecţie pentru personalul sanitar pentru trei luni.„Am făcut asta într-o manieră centralizată, cum nu mai făcusem. Spitalele, doctorii, de obicei se aprovizionează singuri, dar aveam nevoie de cantităţi mari, de pe o piaţă acerbă. Am avut multe încercări eşuate de a achiziţiona echipament”, explică premierul leton.Letonia a testat 2% din populaţie şi a făcut anchete epidemiologice seriose pentru fiecare caz testat pozitiv. Deşi numărul deceselor este scăzut, premierul nu lasă garda jos şi crede că se poate mai bine.