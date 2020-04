Raport UNICEF: Peste 13 milioane de copii nu au fost vaccinați deloc nici înainte ca pandemia de COVID-19 să întrerupă acțiunile de imunizare

Primele zece țări cu venituri ridicate în care, în perioada 2010-2018, existau copii cărora nu li s-a administrat prima doză de vaccin antirujeolic:





Chiar și înainte de pandemia de COVID-19, în fiecare an, 20 de milioane de copii cu vârsta mai mică de un an nu aveau acces la vaccinuri împotriva rujeolei, poliomielitei și altor boli. La nivel mondial, peste 13 milioane de copii cu vârsta mai mică de un an nu au fost vaccinați în 2018, mulți dintre ei trăind în țări cu sisteme sanitare deficitare. Având în vedere actualele perturbări, această situație ar putea conduce la epidemii dezastroase în 2020 și mai târziu, arată datele UNICEF.1. Statele Unite ale Americii: 2.868.0002. Franța: 680.0003. Regatul Unit:585.0004. Italia: 482.0005. Japonia: 386.0006. Canada: 363.0007. Germania: 195.0008. Australia: 155.0009. Chile: 155.00010. Spania: 141.00010. Spania: 141.000„Miza nu a fost niciodată atât de ridicată. Pe măsură ce COVID-19 continuă să se răspândească la nivel global, demersurile noastre pentru furnizarea de vaccinuri vitale copiilor sunt critice”, a declarat Robin Nandy, consultant principal și coordonatorul programelor de imunizare în cadrul UNICEF. „Întreruperea activității serviciilor de vaccinare din cauza pandemiei de COVID-19 pune în pericol soarta a milioane de copii”.Se estimează că, între 2010 și 2018, 182 de milioane de copii nu au primit prima doză de vaccin antirujeolic, adică o medie anuală de 20,3 milioane de copii, potrivit unei analize a UNICEF. Această situație se datorează faptului că acoperirea globală cu prima doză de vaccin antirujeolic este de doar 86%, mult sub rata de 95% necesară pentru prevenirea epidemiilor de rujeolă.La nivelul țărilor cu venituri mici, decalajul în ceea ce privește acoperirea vaccinală antirujeolică era deja alarmant și înainte de COVID-19. În perioada 2010-2018, Etiopia a raportat cel mai mare număr de copii sub un an cărora nu li s-a administrat prima doză de vaccin antirujeolic, mai precis aproape 10,9 milioane de copii. A fost urmată de Republica Democrată Congo (6,2 milioane), Afganistan (3,8 milioane), Ciad, Madagascar și Uganda, cu aproximativ 2,7 milioane fiecare.Pe lângă situația rujeolei, potrivit noilor profiluri regionale elaborate de UNICEF, s-au înregistrat discrepanțe majore în ceea ce privește imunizarea la nivel general. În Africa, a crescut numărul copiilor care nu au beneficiat de vaccinuri în ultimii ani din cauza creșterii natalității și a stagnării programelor de vaccinare. De exemplu, în Africa de Vest și Centrală, rata acoperirii vaccinale a stagnat la 70% în cazul difteriei, tetanosului și a tusei convulsive (DTP3) – fiind cea mai mică din toate regiunile, la 70% în cazul poliomielitei și la 71% în cazul rujeolei. Aceasta a condus la epidemii repetate de rujeolă și poliomielită în țări precum Republica Democrată Congo. Totodată, se estimează că 3,2 milioane de copii din Asia de Sud nu au avut acces la niciun vaccin în 2018. În Africa de Est și de Sud, numărul copiilor nevaccinați a rămas în mare parte neschimbat în ultimul deceniu, mai precis aproape 2 milioane. Toate regiunile se confruntă în prezent și cu epidemii de COVID-19.UNICEF furnizează vaccinuri esențiale în zonele care se confruntă cu epidemii, acolo unde este posibil acest lucru, pentru imunizarea copiilor și refacerea stocurilor curente. În Republica Democrată Congo, de exemplu, UNICEF sprijină guvernul cu vaccinuri și echipamente de protecție în vederea continuării activității de imunizare în provincia Nord-Kivu unde, de la 1 ianuarie și până în prezent, s-au raportat peste 3.000 de cazuri de rujeolă. Și în Uganda, UNICEF oferă 3.842.000 de doze de vaccin poliomielitic oral bivalent (VPOb) pentru imunizarea a 900.000 de copii cu vârste sub un an. Copiii primesc trei doze de vaccin poliomielitic înaintea împlinirii vârstei de un an.Analiza a fost realizată în baza estimărilor UNICEF și OMS privind acoperirea vaccinală la nivel național din 194 de țări și Statul Palestina în anul 2018. După data de 25 aprilie, ora 00.01 GMT, veți putea consulta profilurile regionale aici, inclusiv pentru Africa de Vest și Centrală, Africa de Est și de Sud, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, America Latină și Caraibe, Asia de Sud și Asia de Est și Pacific.Nelu Tătaru a transmis un mesaj în contextul în care vineri a început Săptămâna Europeană a Vaccinării.„În plină pandemie realizăm cât de important este să existe vaccinuri pentru boli infecțioase și să le folosim în timp util pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu risc vital. Deși în această perioadă ne focusăm acțiunile în lupta cu noul coronavirus, trebuie sa fim conștienți că există încă alte boli transmisibile care pot afecta starea de sănătate a populației, în special a copiilor, neprotejați împotriva unor boli care pot fi fatale cum ar fi rujeola, difteria sau tetanosul. Să nu uităm că avem încă în evoluție o epidemie de rujeolă pe teritoriul Romaniei în care s-au înregistrat aproximativ 20.000 de îmbolnăviri și 64 de decese. Nu trebuie să lăsăm garda jos, vaccinarea de rutină trebuie să continue în această perioadă, deoarece avem obligația să prevenim îmbolnăvirile de orice fel, mai mult ca oricând”, a declarat ministrul Tătaru, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, citat de Mediafax.