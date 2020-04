Ministerul Sănătății intenționează să cumpere o cantitate-record de 3 milioane de doze de vaccin gripal, dublu față de anul trecut

Ministerul Sănătății intenționează să cumpere, pentru campania de vaccinare gratuită a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire, 3 milioane de doze de vaccin gripal, o cantitate-record, dublu față de anul trecut, când a cumpărat 1,5 milioane de doze. Ministerul Sănătății a mai achiziționat atât de multe doze de vaccin gripal doar în timpul pandemiei de gripă din anul 2009.





Medicul Gingrovel Dumitra atrăgea însă atenția că în România raportările oficiale arată că aproximativ 25% din populație suferă de o boală cronică, "ceea ce înseamnă că am avea nevoie de aproximativ 4 milioane de doze de vaccin administrate în fiecare an. Anul în care a fost administrat cel mai mare număr de doze de vaccin a fost anul 2009, când au fost administrate 3 milioane de doze, în cursul pandemiei de gripă din acel an. Anul acesta, ne-am apropiat la două milioane de doze - este cel mai mare număr de doze administrate în ultimii 10 ani".









Vaccinurile salvează anual 2-3 milioane de vieți în întreaga lume

În sezonul 2019/2020 s-au administrat aproape 2 milioane de doze de vaccin gripal în România - cele 1,5 milioane de doze din campania de vaccinare gratuită pentru persoane cu risc și încă aproximativ 500 de mii de doze persoanelor care nu fac parte din categoriile cu risc, dar s-au vaccinat pe cont propriu, explica recent într-un interviu acordat HotNews.ro Gindrovel Dumitra, medic de familie și coordonatorul Grupului Național de Vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei.Practic, în sezonul 2019/2020 s-a înregistrat cel mai mare număr de români vaccinați împotriva gripei din ultimii 10 ani.Ministerul Sănătății a anunțat că va cumpăra o cantitate-record de vaccin gripal cu prilejul Săptămânii Europene a Vaccinării."În plină pandemie realizăm cât de important este să existe vaccinuri pentru boli infecțioase și să le folosim în timp util pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu risc vital. Deși în această perioadă ne focusăm acțiunile în lupta cu noul coronavirus, trebuie sa fim conștienți că există încă alte boli transmisibile care pot afecta starea de sănătate a populației, în special a copiilor, neprotejați împotriva unor boli care pot fi fatale cum ar fi rujeola, difteria sau tetanosul. Să nu uităm că avem încă în evoluție o epidemie de rujeola pe teritoriul Romaniei în care s-au inregistrat aproximativ 20.000 de îmbolnăviri și 64 de decese. Nu trebuie să lăsăm garda jos, vaccinarea de rutină trebuie să continue în această perioadă deoarece avem obligația să prevenim îmbolnăvirile de orice fel, mai mult ca oricînd", a declarat Nelu Tătaru, ministrul Sănătății.În contextul pandemiei COVID-19, toate măsurile generale recomandate de specialiști împotriva COVID-19 (igiena mâinilor, eticheta respiratorie, distanța socială) și măsurile specifice de prevenire și control a infecției sunt implementate la nivelul cabinetelor medicale de medicină a familiei, arată Ministerul Sănătății.Suplimentar, aceste măsuri vor fi consolidate prin măsuri de tip administrativ dispuse împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică precum: triajul telefonic, programarea serviciului de vaccinare la cabinetul medicului, constituirea unor circuite medicale distincte, separarea serviciilor de imunizare de cele curative pentru a reduce riscul de transmitere a bolii, respectarea cu strictețe a măsurilor de protecție personală atât de către personalul medical cât și de părintele însoțitor și copil, elaborarea planurilor de recuperare acolo unde vaccinarea a fost întreruptă temporar.În contextul în care în România rata de vaccinare a scăzut în ultimii ani, o prioritate pentru Ministerul Sănătății o reprezintă implementarea programelor de vaccinare și asigurarea respectării prevederilor incluse în legislația cu privire la vaccinare, spun reprezentanții instituției conduse de Nelu Tătaru.Ministerul Sănătății spune că va achiziționa în total, anul acesta, 3 milioane de doze de doze de vaccin gripal pentru campania de vaccinare gratuită a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire. De asemenea, Ministerul Sănătății a achiziționat deja dozele necesare pentru vaccinarea antigripală a copiilor cu vârste intre 6 luni si 5 ani, fiind semnat primul contract de vaccin gripal tetravalent pentru această categorie de vârstă.Vaccinurile reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de prevenție împotriva bolilor infecțioase, care contribuie la salvarea a 2-3 milioane de vieți anual, la nivel global. Datorită vaccinurilor boli precum variola sau poliomielita au dispărut și multe dintre bolile infecțioase, cândva fatale, iar gripa, astăzi nu mai reprezintă o amenințare, subliniază reprezentanții Ministerului Sănătății.