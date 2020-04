Coronavirusul poate provoca atacuri cerebrale și pacienților cu simptome ușoare - medici americani

Potrivit lui Thomas Oxley, un neurochirurg la Spitalul Mount Sinai, unii pacienți mai tineri cu COVID-19 care prezentau simptome ușoare sau asimptomatici au suferit atacuri cerebrale. Asemenea atacuri sunt cauzate în mod obișnuit de cheaguri de sânge care circulă din diferite părți ale corpului în creier.Oxley și colegii săi au trimis concluziile lor New England Journal of Medicine pentru a fi publicate săptămâna viitoare.„Raportul nostru arată o creștere de șapte ori a incidenței atacurilor cerebrale subite la pacienții tineri în ultimele două săptămâni. Majoritatea acestor pacienți nu sufereau de condiții preexistente și se aflau la domiciliu fie cu simptome ușoare, fie asimptomatici, în cazul a doi dintre ei”, a declarat medicul.Apoi, brusc, pacienții au suferit atacuri cerebrale care le-au pus viața în pericol fiind necesară spitalizarea lor.Oxley a declarat pentru ABC că atacuri cerebrale au fost observate la pacienți COVID-19 vârstnici, dar acest nou trend este îngrijorător întrucât implică pacienți tineri, în jurul vârstei de 30 și 40 de ani și care prezintă simptome ușoare.Toți cei cinci pacienți pe care medicul i-a descris aveau mai puțin de 50 de ani. Unul dintre ei a decedat, trei se află în centre de reabilitare, iar al cincilea va necesita îngrijire intensivă la domiciliu.„Spre comparație, în ultimele 12 luni, am trat în medie 0,73 pacienți la fiecare două săptămâni aflați sub vârsta de 50 de ani care să sufere un accident cerebral”, au notat Oxley și coautorii raportului care urmează să fie publicat săptămâna viitoare, potrivit CNN.Asta înseamnă mai puțin de doi pe lună. Însă cinci cazuri în două săptămâni rămâne un eșantion statistic foarte mic, deci „încă este prea devreme pentru a ști care vor fi adevăratele cifre” pentru această grupă de vârstă.Însă dr. J. Mocco, un alt neurochirurg de la Mount Sinai a declarat pentru Reuters că a observat un trend similar.Potrivit acestuia, el și colegi de-ai săi au tratat 32 de pacienți cu tromboze mari în creier. Jumătate dintre pacienți au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Cel mai tânăr dintre ei avea 32 de ani „ceea ce e o nebunie”, a spus Mocco, întrucât asemenea atacuri cerebrale la persoane tinere sunt „foarte, foarte atipice”.Cei doi medici cred că legătura dintre COVID-19 și creșterea incidenței atacurilor cerebrale pe care o văd are de-a face cu cheagurile de sânge.„Este foarte frapant cât de mult COVID-19 poate cauza formarea cheagurilor de sânge”, a declarat Mocco pentru Reuters.Dr. Greg Martin, un pneumolog de la Universitatea Emory a declarat anterior pentru Business Insider că „doctorii văd de asemenea cheaguri de sânge și în plămânii pacienților care sunt ventilați mecanic”.Oamenii de știință nu sunt încă siguri de ce COVID-19 cauzează formarea excesivă de cheaguri, dar o posibilă explicație ar fi că aceasta este o reacție a organismului la invazia virusului.„Una dintre aceste teorii este că odată ce corpul este foarte angajat în lupta cu un invadator el începe să consume factorii de coagulare, lucru care poate duce fie la formarea cheagurilor de sânge, fie la sângerări”, potrivit unui medic cardiolog de la Yale-New Haven Hospital Center.Factorii de coagulare sunt proteine care ajută cu controlul sângerării prin îngroșarea sângelui.