"Cel mai probabil populația nu are imunitate dobândită natural pentru COVID" - studiu MedLife/ Compania va procesa peste 500.000 de teste pentru detectarea anticorpilor

​MedLife anunță primele concluzii ale studiului privind imunizarea naturală a populației pentru COVID 19 si un parteneriat cu Abbott Diagnostics pentru a achiziționa și procesa peste 500.000 de teste pentru detectarea anticorpilor la COVID 19 până la finalul anului.





Studiul a fost derulat pe un eșantion de 371 de persoane, cadre medicale și personal auxiliar din 11 cele mai importante orașe în care MedLife are clinici și spitale. Subiecții studiului sunt în proporție de 90% cadre medicale, medici, asistenți și infirmieri, restul de 10% fiind reprezentat de personalul din departamentele de recepție și administrativ.

Capitala are cea mai mare pondere în rezultatele studiului, de cca 40%. Orașele Arad, Brașov și Sibiu contribuie fiecare cu o pondere de 10 – 16%, în timp ce restul personalului MedLife, testat și intervievat provine din orașe precum Piatra Neamț, Brăila, Timișoara, Pitești, Galați, Targoviște și Ploiești.Potrivit reprezentanților companiei, pentru acest studiu au fost folosite succesiv 4 metode de testare: metoda moleculară RT- PCR, considerată gold standard pentru identificarea virusului SARS Cov2, testarea serologică prin metoda Chemiluminiscență (doi producători cu echipamente și chituri diferite: Maglumi, respectiv Yhlo), și prin metoda Elisa, precum și teste rapide pentru determinarea anticorpilor de tip IgM și IgG.Rezultatele preliminare ale studiului derulat de MedLife arată că din cei peste 371 de subiecți testați, cadre medicale și personal auxiliar propriu, au fost identificate pozitiv prin RT PCR 4 persoane, infirmieri și asistenți medicali din București și Arad, cazurile fiind deja făcute publice de către MedLife. Cele 4 persoane detectate pozitiv prin RT PCR au fost confirmate și prin testele serologice. În plus, au fost detectați anticorpi IgG numai pentru alte 1,8 % din persoane.“Numărul foarte mic de cadre medicale și personal auxiliar infectate, confirmă încă o dată faptul că măsurile de triaj și prevenție epidemiologică implementate de MedLife au funcționat. Am introdus filtrele telefonice și cele de la intrarea în clinici, am introdus declarațiile pe proprie răspundere, am introdus purtarea echipamentelor de protecție de către personalul medical și suport, am introdus testarea preventivă și sistematică a cadrelor medicale, testarea temperaturii la intrarea în serviciu și lista poate continua. Toate acestea ne-au ajutat să limităm la minimum numărul de persoane infectate și să ținem sănătos personalul medical și auxiliar MedLife. Credem că am avut o rată de expunere foarte ridicată a personalului la infecție, superioară populației generale. Printre sutele de mii de pacienți care ne-au trecut pragul de la debutul pandemei, am avut sute de pacienți cu patologie respiratorie acută, dar și zeci de pacienți care au refuzat să semneze declarația pe proprie răspundere privind istoricul de călătorie sau istoricul de contacți. Vom continua să testăm preventiv și sistematic și să respectăm cu strictețe măsurile de prevenție pentru a ne proteja colegii și pentru a asigura pacienților un mediu sigur de evaluare a sănătății pe termen lung” a spus Mihai Marcu Președinte și CEO MedLife Group.Datele studiului arată că rezultatele testelor serologice s-au corelat în proporție foarte ridicată cu rezultatele testelor RT-PCR. Astfel, toate cele 4 persoane detectate pozitiv prin RT PCR, introduse voit în eșantion pentru verificarea metodei, au fost confirmate de testele serologice. În plus, au fost detectați anticorpi IgG pentru alte 7 persoane, respectiv 1,8 % din totalul de 371 de subiecți testați.Potrivit aceluiași studiu, testele rapide au o precizie mai scăzută și este posibil să se dovedească ineficiente în contextul clinic al pacienților. Se mai impune precizarea că absolut toate persoanele testate cu excepția celor 4 detectate pozitiv prin RT PCR erau la data efectuării testelor total asimptomatici. În acest sens, s-a testat temperatura și orice alt simptom specific infecțiilor respiratorii acute.“Faptul că rezultatele testelor serologice au coincis într-o proporție foarte mare cu cele ale testelor RT-PCR, fiind două metode total diferite de abordare a infecției, reprezintă și o dovadă în plus a calității factorului uman și a echipamentelor folosite în laboratoarele noastre. Testarea RT-PCR rămâne gold standard pentru diagnosticul infecției cu virusul SARS Cov2 întrucât are un grad foarte înalt de precizie și detectează infecția în cel mai scurt timp de la expunere. În egală măsură, acest studiu ne-a demonstrat că testele serologice au o precizie și o acuratețe ridicată. Acestea pot fi folosite cu succes pentru supravegherea epidemiologică prin testări serologice a cadrelor medicale și pot fi extinse către populații mari, mai ales izolate, pentru evaluarea răspunsului imun ca urmare a infecției naturale inaparentă sau aparentă clinic, și în corelație cu RT-PCR pentru stabilirea diagnosticului final” a mai spus Mihai Marcu.Studiul derulat de MedLife mai arată că procentul populației imunizate natural pentru COVID 19 la nivelul eșantionului evaluat din diverse regiuni ale țării este foarte mic. De asemenea, există un procent de cca 1% persoane asimptomatice care au fost identificate doar cu anticorpi IgG pozitivi, și care la un moment dat ar fi putut fi infectați și ar fi putut transmite infecția celor din jur.“Dat fiind numărul destul de mare de angajați testați și buna distribuție a lor teritorială, precum și faptul că au avut contact social extins, respectiv au interacționat cu membrii de familie, au mers la cumpărături pentru alimente, s-au deplasat zilnic de la serviciu acasă, o parte dintre aceștia folosind transportul în comun, arată ca profilul lor nu este total diferit de cel al unor persoane obișnuite. Prin urmare cel mai probabil, populația României nu are încă imunitate specifică pentru COVID 19” a mai declarat Mihai Marcu.Totodată, studiul a reliefat faptul că în ciuda contagiozității ridicate, deja recunoscute, odată ce sunt respectate măsurile de prevenție și protecție, rata de răspândire a virusului scade vertiginos. Aceste concluzii sunt completate și de datele cumulate din experiența din cele două maternități MedLife.“Populația României și probabil a Europei nu este imunizată natural pe scară largă, proporția persoanelor cu seroconversie fiind încă mică. Dacă un grup de persoane active, care merg în clinici și spitale și care au contact zilnic cu pacienți nu a dobândit imunitate atunci este probabil că procentul de români imunizați la nivel național este foarte mic. Astfel, se dovedește că prin respectarea măsurilor de protecție individuală riscul de transmitere interumană a infecției cu SARS CoV 2 este semnificativ scăzut. Pe termen mediu și lung o șansă importantă a României pentru a funcționa în siguranță și pentru a relansa economia ar putea fi reprezentată de extinderea testării și respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenție. Pe termen scurt, chiar spitalele publice și ambulatoriile, cu atât mai mult companiile care nu lucrează cu publicul, precum fabricile, pot deveni la rândul lor medii mai sigure dacă își iau măsurile de siguranță, dacă dezinfectează, filtrează, urmăresc simptomatologia, precum temperatura, și își testează periodic personalul”, a spus Mihai Marcu.Ca urmare a derulării studiului, reprezentanții companiei au convingerea că testarea serologică pe populații mari ar putea fi o soluție fiabilă, care va ajuta România să-și repornească economia.“Testarea serologică pentru anticorpi este viabilă. Acest lucru înseamnă că se pot testa rapid și la costuri mai mici un număr mult mai mare de cadre medicale. Mai mult, această testare se poate extinde și la nivelul populației, în special în zonele relativ izolate, respectiv în rândul persoanelor cu risc scăzut de contact. În felul acesta, prin determinarea anticorpilor IgM se pot demara rapid anchete epidemiologice și testare RT-PCR în focarele identificate. Nu trebuie să uităm că, este posibil ca pacienții identificați cu IgG să aibă imunitate pe termen mai lung, dar acest lucru nu-l putem dovedi decât testând periodic pacienții în lunile următoare. Credem cu tărie că testarea serologică poate fi folosită pe scară largă pentru orientarea diagnosticului, fiind o metodă cu implicații importante în evaluarea prevalenței infecției cu SARS CoV 2 și, în plus, ar putea ajuta la elaborarea unor strategii de relaxare a măsurilor de distanțare socială și implicit la relansarea economiei românești”, a declarat Mihai Marcu.“Anunțăm pe această cale faptul că am semnat deja un acord cu Abbott Diagnostics pentru a achiziționa și procesa în laboratoarele noastre peste 500.000 de teste în vederea detectării anticorpilor pentru COVID 19, capacitatea totală de procesare fiind de 1 milion de teste până la finalul anului. Vom testa personalul nostru medical și non medical, angajații companiilor partenere pentru a le ajuta să își reia activitatea în siguranță, vom merge în comunițăți expuse și vom testa inclusiv la cerere. În situațiile în care vom identifica focare, vom face testări RT PCR. Avem o șansă să repornim economia și, în calitate de lider de piață, vrem să punem umărul la combaterea pandemiei. Putem procesa până la 350.000 de teste RT PCR și până la 1 milion de teste din ser pentru detectarea anticorpilor dacă va exista cerere. Până la elucidarea informațiilor legate de nivelul de protecție oferit de anticorpii dobândiți după infecția naturală, atragem atenția asupra respectării cu strictețe a măsurilor de protecție inclusiv de persoanele care sunt depistate cu anticorpi IgG pozitivi anti-SARS CoV-2. Așa cum am spus anterior, măsurile de izolare luate de către autorități au fost extrodinar de bune, având un număr redus de persoane infectate la nivel național față de alte țări. Inclusiv acest studiu dovedește că populația României nu a dobândit imunitate aproape deloc. Pe această cale, dorim sa facem apel către populație să se izoleze, sa stea în continuare acasă dacă se poate și, să se protejeze în deplină conformitate cu dispozițiile Guvernului, ale Președenției, ministerelor și agențiilor implicate. Faptul că datele noastre evidențiază un risc redus de infecție cu SARS CoV 2 în rândul persoanelor analizate prin respectarea măsurilor individuale de protecție, și prevalența este mai mică decât se estima inițial, nu reprezintă sub nicio formă un îndemn către populație de a se proteja mai puțin și nicio recomadare către niciun fel de autoritate de a ridica restricțiile impuse în ultimele 2 luni. Instituțiile statului au informația agregată la nivel național și sunt singurele în măsură să decidă într-o situație de o asemenea anvergură”, a mai spus Mihai Marcu.***Studiul pentru evaluarea imunizării naturale a populației s-a derulat în perioada 24 martie – 21 aprilie, în rândul personalului medical și auxiliar propriu, fiind primul proiect în regim de studiu derulat de MedLife la o scară atât de mare. În perspectivă, compania intenționează să replice studiul pe cohorte mai expuse pentru a putea determina mai exact diferența de timp de identificare a infecției între PCR și apariția anticorpilor de tip IgM și IgG.“Vom extinde acest studiu urmând să îl facem în dinamică inclusiv asupra valorilor IgM și IgG depistate atât pentru pacienții confirmați cu PCR pozitiv cât și pentru alți subiecți cu PCR nedetectabil pentru a căpăta o imagine mai clară a vitezei de apariție a anticorpilor în cazul infecțiilor cu noul coronavirus, precum și a persistenței imunității pe termen mediu și lung a acestora” a încheiat Mihai Marcu.