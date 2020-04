Căldura, umiditatea și razele soarelui distrug mai repede noul coronavirus (studiu american)

"Observația noastră cea mai frapantă la acest moment este efectul puternic pe care pare să-l aibă soarele pentru a ucide virusul, atât pe suprafețe cât și în aer", a declarat un oficial de rang înalt al departamentului pentru Securitate internă, Bill Bryan.Cercetătorii se întreabă încă de la apariția sa despre posibilitatea ca noul coronavirus să devină vulnerabil odată cu creștere temperaturilor, respectiv cu venirea verii în emisfera nordică."Am văzut un efect similar atât la temperaturi cât și la umiditate. Creșterea temperaturii sau a umidității, sau a ambelor, este în general mai puțin favorabilă virusului", a adăugat acest responsabil, care a prezentat rezultatele preliminare ale studiului."Am identificat câteva dintre verigile slabe în lanțul de transmisie a virusului. Am identificat că umiditatea și căldura sunt elemente slabe în acest lanț. Am identificat că lumina soarelui, razele UV sunt o slăbiciune în acest lanț", a subliniat Bill Bryan, expert în științe și tehnologie la departamentul Securității interne.În sprijinul afirmațiilor sale, expertul a prezentat câteva cifre ale acestui studiu efectuat de National Biodefense Analysis and Countermeasures Center.Potrivit acestor date, perioada de înjumătățire a virusului, respectiv timpul necesar pentru reducerea la jumătate a concentrației virale, este de 18 ore la o temperatură cuprinsă între 21 și 24 de grade Celsius, cu umiditate de 20%, pe o suprafață neporoasă. Aceasta include suprafețe precum mânerele ușilor.Acest timp de înjumătățire sacade la 6 ore dacă umiditatea urcă la 80% și la doar două minute dacă în ecuație este adăugată lumina soarelui.Când virusul este suspendat în aer, perioada de înjumătățire este de o oră la o temperatură de 21 - 24 grade Celsius cu 20% umiditate.În aceleași condiții, dar cu razele soarelui, această durată scade la un minut și jumătate.Bill Bryan a concluzionat că vara ar putea crea "un mediu în care transmisia ar putea fi redusă". Dar acest lucru nu înseamnă că agentul patogen va fi eliminat total. Iar rezultatele acestui studiu nu ar justifica o ridicare a măsurilor de distanțare socială în vigoare în prezent în Statele Unite, a avertizat el.Studii precedente au arătat că virusul supraviețuiește mai bine în condiții meteo reci și uscate. Rata mai mică de propagare a epidemiei în emisfera sudică, unde începe toamna, cu temperaturi încă ridicate, pare să susțină această teorie.Australia, spre exemplu, nu a înregistrat decât aproape 6.600 cazuri de coronavirus și doar 75 de morți.Autoritățile sanitare americane consideră însă că, dacă numărul de contaminări ar putea scădea în perioada verii, rata de infectare va crește din nou în timpul toamnei și al ierni, la fel cum este cazul pentru virusurile sezoniere precum gripa.