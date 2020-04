Coronavirus: Campanie de teste gratuite în Cehia pentru verificarea prezenţei anticorpilor

Puncte de recoltare au fost amenajate în capitala Praga şi în zone centrale din mai multe oraşe. La Praga erau primite în cursul dimineţii la aceste puncte numai persoanele cu vârste de peste 60 de ani, cele mai vulnerabile în faţa virusului SARS-CoV-2, iar de la ora 15:00 ele erau rezervate copiilor şi tinerilor.În cadrul acestui program se intenţionează examinarea a circa 27.000 de persoane pentru a vedea dacă acestea au anticorpi pentru noul coronavirus. Totuşi, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat că nu există deocamdată dovezi conform cărora o infecţie cu SARS-CoV-2 ar asigura imunitatea.Pe de altă parte, un tribunal ceh a decis tot joi că o mare parte din restricţiile impuse de guvern pentru oprirea răspândirii acestui virus sunt ilegale, motivând că ele limitează drepturile fundamentale şi au fost adoptate prin decrete extraordinare ale Ministerului Sănătăţii, nu prin legislaţia de criză permisă de starea de urgenţă.Executivul are acum termen până pe 27 aprilie să modifice legislaţia pentru a se conforma verdictului care nu poate fi atacat cu recurs, dar pe 30 aprilie expiră starea de urgenţă şi au fost deja adoptate primele măsuri de relaxare după ce epidemia a fost pusă sub control.Republica Cehă a comunicat joi de la ultima raportare numai şase noi cazuri de COVID-19, al căror total ajunge la 7.138, dintre care 210 decese.Aceasta a fost printre primele state europene care au instituit în luna martie starea de urgenţă şi a aplicat măsuri foarte severe de limitare a epidemiei. Frontierele au fost închise atât pentru străinii care vor să intre în ţară cât şi pentru cetăţenii cehi care ar dori să plece în străinătate, a fost sistat complet transportul aerian, s-au interzis deplasările neesenţiale, au fost închise şcolile, barurile, teatrele, cinematografele şi celelalte locuri unde se poate aduna multă lume, iar masca a devenit obligatorie pentru orice ieşire din casă.Preşedintele Milos Zeman a cerut ca frontierele ţării să rămână închise încă un an pentru a evita un nou val de infecţii provocat din cei care revin din statele în continuare afectate de pandemie.