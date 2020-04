Iohannis: Masca de protecție, obligatorie după 15 mai în spațiile publice închise / Când s-ar putea renunța la ea

”Dragii mei, așa vom arăta în spațiile publice după 15 mai. Am decis azi că din 15 mai toată lumea va fi obligată să poarte măști de protecție în spațiile publice închise și în transportul în comun”, a spus șeful statului după întâlnirea avută cu premierul Ludovic Orban și mai mulți membri ai Guvernului.”Vom putea renunța poate la anul, când pandemia va fi sub control”, a afirmat Iohannis.”Viața nu va reveni din păcate la normalitatea pe care am cunoscut-o înainte”, a mai spus președintele.