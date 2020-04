Netflix a avut în primul trimestru circa 16 milioane de noi abonaţi, mai mult decât dublu față de cât se aștepta

În primul trimestru al anului, Netflix a adăugat bazei sale 15,77 milioane de abonaţi plătitori. Această creştere este determinată şi de pandemia de Covid-19. Serviciul de streaming a transmis că, în total, are 182,9 milioane de abonaţi plătitori la finalul primului trimestru, cu 22,8% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.Iniţial, Netflix le-a spus investitorilor că se aşteaptă să aibă 7 milioane de noi abonaţi în primul trimestru, dar asta înainte ca boala Covid-19 să forţeze milioane de oameni să rămână în case.Din cauza suspendării producţiilor la Hollywood „anumite lichidităţi cheltuite pe conţinut vor întârzia”, iar unele titluri vor întârzia să fie lansate.O altă consecinţă negativă a pandemiei, a spus Netflix, o reprezintă dolarul american care a afectat veniturile internaţionale. În plus, operaţiunile de asistenţă a clienţilor au fost perturbate serios înainte de a adăuga 2.000 de agenţi care lucrează remote.Venitul Netflix pe primul trimestru a fost de 5,77 miliarde de dolari, asemănător estimărilor analiştilor, iar câştigul net, de 709 milioane de dolari, cu puţin mai scăzut decât era aşteptat pe Wall Street.Pentru al doilea trimestru al anului, Netflix se aşteaptă să adauge 7,5 milioane de abonaţi. „Să sperăm că progresul împotriva coronavirusului va permite guvernelor să ridice curând măsurile de izolare la domiciliu. Când asta se va întâmpla, ne aşteptăm ca vizionarea şi creşterea să înceapă să scadă”, se arată în scrisoarea acţionarilor.Unul dintre cele mai populare show-uri din ultima perioadă este „Tiger King”, despre care Nielsen a spus că a fost vizionat de 34,3 milioane de americani în primele zece zile de la lansare, depăşind al doilea sezon al serialului „Stranger Things”. Este înregistrată ca vizionare dacă un abonat urmăreşte 2 minute dintr-un program.„Tiger King” a fost urmărit din 64 de milioane de gospodării, „Spenser Confidential”, din 85 de milioane, iar „Love Is Blind” din 30 de milioane.Noul sezon a serialului „La Casa de Papel”, care a debutat pe 3 aprilie, a fost umărit din 65 de milioane de gospodării.