Vasile Bănescu: Arhiepiscopul Pimen are o pneumonie medie-severă, o simptomatologie clară de contaminare cu COVID-19. Vârsta sa îl vulnerabilizează

​ Arhiepiscopul Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor are o "pneumonie medie-severă", simptomatologie clară de contaminare cu COVID-19, iar vârsta sa îl vulnerabilizează, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu. IPS Pimen a fost adus de la Suceava cu un elicopter, luni noapte, la Institutul "Matei Balș" din București.





Reprezentantul BOR a mai spus că DSP Suceava va face ancheta epidemiologică la Mănăstirea "Sfântul Ioan", unde îşi are sediul Arhiepiscopia Sucevei.





"Dincolo de ceea ce ştim deja cu toţii, toate informaţiile despre starea de sănătate a IPS Pimen pot fi oferite exclusiv de medicii care îl îngrijesc la Spitalul 'Matei Balş' şi cărora le mulţumim. Ştim în acest moment că are o pneumonie medie-severă, că are o simptomatologie clară de contaminare cu COVID şi că vârsta sa îl vulnerabilizează. Astăzi (n.r. - marţi), DSP Suceava va efectua ancheta epidemiologică la Mănăstirea 'Sfântul Ioan' din oraşul Suceava, unde îşi are sediul Arhiepiscopia, a spus el. Până în acest moment toţi cei de acolo sunt bine, inclusiv cei ce au slujit la Înviere alături de arhiepiscop", a declarat pentru Agerpres Vasile Bănescu.





Arhiepiscopul Pimen are 90 de ani, el fiind instalat ca episcop al Sucevei din anul 1991.

Înaltul prelat a fost în centrul mai multor controverse după Revoluție încoace.





Una dintre ele este legată de demersurile de intrare în posesie a peste 160.000 de hectare de pădure din județul Suceava, demers pierdut în 2017 definitiv în instanță.





Nu este singurul proces pierdut. În 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Pimen, a colaborat cu Securitatea. Decizia a venit după patru ani de procese.





Pe 9 octombrie 2007, CNSAS stabilise că arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Pimen, a colaborat cu Securitatea, furnizând informaţii cu privire la colegi ai săi şi unii membri ai diasporei, din perioada în care s-a aflat în misiune în Occident, trimis de Biserică.