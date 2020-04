Ţările în care este cel mai sănătos să trăieşti

Un alt element ţine de cultura şi obiceiurile Japoniei, care a ajutat la diminuarea impactul crizei Covid-19. "Mulți japonezi obişnuiau să poarte măşti medicale şi înainte, mai ales iarna și primăvara, iar acesta este unul dintre motivele pentru care nu avem încă un focar mare”, a mai spus Washio. "În plus, mai mult de 60% dintre japonezi fac un control anual de sănătate și încercăm să menținem o stare bună de sănătate a întregii populaţii”.













Pentru întocmirea acestui raport, publicaţia a analizat Indexul de prosperitate din 2019, realizat de un think tank londonez, care măsoară politicile și condițiile de prosperitate economică și socială bazate pe 12 criterii, din 167 de țări. Criteriul "sănătăţii" al indicelui măsoară în special nivelul de sănătate al oamenilor din fiecare ţară, accesul lor la serviciile medicale, istoric al bolilor şi epidemiilor la nivel naţional, diverşi factori de risc și rata mortalității.1. Singapore2. Japan3. Switzerland4. South Korea5. Norway6. Hong Kong7. Iceland8. Denmark9. The Netherlands10. AustriaVezi aici întregul clasament Publicaţia a selectat câteva ţări din acest clasament pentru a analiza elementele care le fac să aibă sisteme de sănătate de succes, mai ales în condiţiile acestei pandemii.Aflată pe locul doi în clasament, Japonia a fost lăudată la nivel mondial pentru felul în care a abordat din timp problema pandemiei. Însă, un nou val de infecţii au determinat oficialii ţării să impună noi restricţii începând cu 7 aprilie. Însă, înainte de declararea oficială a stării de urgență, premierul a trebuit să se consulte cu un grup de lucru constituit din experți medicali și juridici, aşa cum prevede legea niponă, iar perimetrul în care se aplică restricţiile nu este național. Acesta vizează șapte prefecturi (dintr-un total de 47) unde pandemia se propagă rapid și ar putea provoca supraîncărcarea sistemului de sănătate. Este vorba de Tokyo și regiunile limitrofe Chiba, Kanagawa și Saitama, Osaka și vecina sa Hyogo (vestul țării) și prefectura Fukuoka, situată pe marea insulă din sud-vestul arhipelagului, Kyushu.Chiar dacă nu poate fi testată de Covid-19 întreaga populaţie (testările se fac în Japonia doar la cei cu simptome severe), locuitorii pot face consultaţii la clinici locale și pot fi diagnosticați rapid cu ajutorul unei tomografii. "Un pacient care nu prezintă simptome poate fi diagnosticat cu ajutorul uneri radiografii CT, chiar dacă pacientul are un stadiu foarte timpuriu de pneumonie", spune doctorul Mika Washio, din Tokyo, medic la AirDoctor - un serviciu care face legătura dintre medici din întraga lume şi cei care se află în tranzit, cei care călătoresc mult . „Atunci pacientul poate primi rapid un tratament. Acesta este unul dintre motivele pentru care Japonia nu are multe cazuri grave", a mai adăugat el. De asemenea, Japonia lucrează în continuare la găsirea și gestionarea grupurilor de infecții pentru a minimiza răspândirea.Aflată pe locul patru în clasament, Coreea de Sud a fost pregătită în special pentru a face față unei pandemii mai ales după experiența din 2015 când s-a luptat cu problema sindromului respirator din Orientul Mijlociu (Middle East respiratory syndrome - MERS). Furnizorii de servicii medicale și spitalele erau deja echipate și instruite pentru a acționa într-o astfel de criză. Țara a reușit să testeze peste 450.000 de oameni, puțin sub 1% din populația sa, de 51 de milioane, iar infectările zilnice sunt îm medie de 47 - 53 de persoane, în ultimele zile.De asemenea, sistemului de sănătate din Coreea a contribuit mult la diagnosticul timpurie și la tratamentul Covid-19 pentru întreaga populaţie, având în vedere că fiecare cetățean are asigurare şi este acoperit de Serviciul Național de Asigurări de Sănătate (NHIS). "Datorită costurilor medicale relativ scăzute, a sistemului de asigurare publică, a faptului că preţurile din sistemul sanitar sunt stabilite de guvern, iar populaţie este testată la scară largă, se fac analize care sunt apoi analizate la nivel macro, lucrurile s-au desfăşurat mai bine”, declară doctorul Brandon B Suh, care este şi CEO al Lunit, o companie care lucrează pentru a oferi instrumente de inteligenţă artificială furnizorilor de servicii medicale. "Odată cu focarul Covid-19, multe persoane au fost diagnosticate timpuriu și s-a aplicat un management adecvat în timp util".Mai mult, autorităţile au distribuit din timp măşti medicale pentru toată lumea şi sunt foarte multe instituţii şi companii în Coreea care au sisteme de verificarea temperaturii corporale a angajaţilor.Asigurările private de sănătate private sunt iarăşi foarte populare în această ţară. Chiar dacă sistemul naţional acoperă toate serviciile de bază, 77% din populaţie are şi o a sigurare privată pentru acele servicii care nu sunt incluse în pachetul oferit de stat.Chiar dacă nu se află în primele zece ţări (locul 11 în top) Israelul a fost ţara care a reacţionat cel mai din timp la problema ce se contura în China. Primele măsuri au fost luate de Israel încă din 20 ianuarie, când ministrul Sănătăţii a dat un decret care reglementa primele măsuri ce trebuiau luate în cazul unei pandemii, precum limitarea călătoriilor, izolarea la domiciciliu timp de 14 zile pentru cei care se întorceau din zonele roşii (chiar dacă acestea erau mai puţine la momentul respectiv) şi începerea testării populaţiei."Sunt foarte mândru de numărul de teste pe care le facem aici și suntem printre cei mai buni testeri, motiv pentru care numărul nostru de testări este atât de mare", a spus bloggerul Talia Klein Perez, care locuiește în Kfar Saba (nord-estul Tel Aviv). "Pe de altă parte, rata mortalității noastre este una dintre cele mai scăzute și cred că o carantină destul de rapidă a ajutat.”Israelul a raportat 13.491 de îmbolnăviri şi 172 de decese.Una dintre marile provocări ale ţării ţine mai ales de diversitatea populaţiei. Spre exemplu, comunitatea ultraortodoxă, nu urmăreşte ştirile şi nu se informează din presă, drept urmare se confruntă cu un focar mai mare decât restul țării. "Am fost nevoiţi să învățăm să le abordăm într-un mod diferit aceste comunităţi. Dar, acum că am ajuns la ele, acestea s-au angajat pe deplin să oprească răspândirea”, spune profesorul Arnon Afek, director general adjunct al Centrului Medical Sheba din Israel.Cu o rată a mortalităţii din cauza Covid-19 mai mică decât mulți dintre vecinii săi, Germania - aflată pe locul 12 în clasament - este recunoscută ca fiind un model de succes, cu toate că încă nu a depăşit greul, după cum avertizează şi specialiştii în sănătate din Germania.Capacitatea de testare din Germania a ajutat foarte mult la menţinerea sub control a pandemiei şi la separarea celor bolnavi de cei sănătoşi. De altfel, Germania este una dintre primele ţări europene care a anunţat relaxarea restriciţiilor. Cu peste 140.000 de cazuri înregistrate oficial și un pic peste 4.000 de decese, pandemia este ”sub control și gestionabilă”, a spus ministrul Sănătății, Jens Spahn. Germania intenționează să ridice gradual restricțiile puse luna trecută. Școlile și liceele se vor redeschide pe 4 mai. În Bavaria, landul cel mai afectat, școala este programată să înceapă cu o săptămână mai târziu. Ministerele regionale ale Educației trebuie să prezinte măsuri până pe 29 aprilie pentru a se asigura că elevii respectă o distanță rezonabilă unul de altul, prin reducerea numărului de elevi dintr-o clasă și din grupurile de învățare.