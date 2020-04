VIDEO SUA - sute de oameni au manifestat împotriva măsurilor de carantină dispuse în New Hampshire: "Live free or die"

Protest impotriva carantinei in New Hampshire

Cel mai mare protest a avut loc miercuri în Lansing, capitala Michigan, unde circa 3.000 de oameni au manifestat împotriva măsurilor de carantină dispuse de guvernatoarea democrată Gretchen Whitmer.







Circa 200 de persoane s-au adunat la jumătatea zilei în fața parlamentului din Concord, sub o ploaie rece, în timp ce alții participau la protest din mașinile personale."Cifrele mint", "Redeschideți N.H.", scria pe pancartele manifestanților, care cereau ca acest stat cu 1,3 milioane de locuitori să renunțe mai repede la decretul care instituie măsuri de distanțare socială până în 4 mai.Alții afișau sloganul acestui , "Live free or die" ("Trăiește liber sau mori"), în mijlocul drapelelor americane.Printre manifestanți erau și oameni cu cagule și înarmați."Oamenii sunt pregătiți să facă tot ce trebuie", dar "cifrele nu justifică măsurile draconice pe care le-am văzut în New Hampshire", a declarat unul dintre manifestanți, Skip Murphy, 63 de ani.Doar partea de sud-est a acestui stat, cea mai aproape de marea zonă urbană Boston, are o rată de infectare ridicată, în timp ce restul, puțin atins, nu ar trebui să suporte aceleași restricții, crede acesta.New Hampshire avea vineri dimineața 1.287 cazuri confirmate și 37 de morți din cauza coronavirusului.Astfel de proteste s-au multiplicat în ultimele zile în Statele Unite, iar președintele Donald Trump a părut să le încurajeze, după o serie de mesaje pe Twitter în care a cerut "eliberarea" a trei state - Michigan, Minnesota, Virginia - toate guvernate de democrați. New Hampshire este guvernat de un republican.