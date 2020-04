Te poți infecta de două ori cu noul coronavirus? Misterele imunitare ale Covid-19

Testare coronavirus in laborator

Anticorpi protectori





Pașapoarte de imunitate





"A fi imunizat înseamă că ai dezvoltat un răspuns imunitar împotriva virusului care îți permite să-l elimini. Și cum răspunsul imunitar are o memorie, acest lucru nu vă permite să fiți reinfectați de același virus mai târziu", explică Eric Vivier, profesor de imunologie în Marsilia.În general, pentru virușii ARN precum Sars-Cov-2 sunt necesare "circa trei săptămâni pentru a avea o cantitate suficientă de anticorpi protectori" și această protecție durează mai multe luni, continuă el.Dar aceasta este doar teorie: Sars-Cov-2, care nu încetează să rezerve surprize, este prea nou pentru a permite cea mai mică certitudine."Nu știm", "putem doar să extrapolăm pornind de la alți coronaviruși și chiar și pentru ei datele sunt limitate", subliniază Mike Ryan, director pentru programe de urgență la Organizația Mondială a Sănătății (OMS).Pentru SARS, care a ucis aproape 800 de oameni în lume în 2002-2003, bolnavii vindecați erau protejați "în medie timp de doi sau trei ani", explicat Pr François Balloux, de la University College din Londra. Deci "poți cu siguranță să te reinfectezi, dar întrebarea este: după cât timp? Nu vom afla decât retroactiv".Un studiu recent efectuat în China, neevaluat de alți cercetători, a arătat că macacii rhesus infectați de virus și apoi vindecați nu au putut fi reinfectați.Dar "acest lucru nu nu spune nimic" în ceea ce privește durata, precizează Frédéric Tangy, cercetător la Institutul Pasteur, deoarece studiul s-a derulat pe o perioadă relativ scurtă, o lună.În acest context, informații venite din Asia, în special din Coreea de Sud, care arătau că mai mulți pacienți vindecați au fost testați din nou pozitiv ridică numeroase semne de întrebare.Teoretic, ar putea fi vorba de o a doua infectare, notează mai mulți experți, care consideră însă că acest lucru este puțin probabil și privilegiază la acest stadiu alte explicații.S-ar putea ca la anumiți oameni virusul să nu dispară și să infecteze "de manieră cronică", cum este virusul herpesului, care poate rămâne în stare latentă și asimptomatic, notează Pr Balloux.Teste nu sunt fiabile 100%, ar putea fi vorba de asemenea de un fals negativ iar pacientul să nu fi scăpat cu adevărat de virus. "Acest lucru sugerează că oamenii rămân infectați mai mult timp, mai multe săptămâni. Nu este ideal", a adăugat el.Un studiu realizat pe 175 de pacienți vindecați în Shanghai, publicat la începutul lui aprilie fără evaluare, arată că majoritatea dintre ei au dezvoltat anticorpi în 10 până la 15 zile de la începutul bolii, în diverse concentrații.Dar "a ști dacă prezența anticorpilor înseamnă imunitate este o întrebare diferită", a notat Maria Van Kerkhove, unul dintre responsabilii cu gestionarea epidemiei de la OMS."Nu știm dacă anticorpii dezvoltați împotriva virusului nu sunt un risc de a agrava boala", subliniază Frédéric Tangy, care arată că simptomele cele mai grave ale Covid-19 vin târziu, în momentul în care pacientul a dezvoltat anticorpi.Nu există nici elemente concludente pentru a spune cine dezvoltă anticorpii cei mai eficienți: bolnavii cel mai grav afectați sau cei cu forme ușoare, persoane în vârstă sau tinerii ...În fața acestor incertitudini, unii se întrebă asupra pertinenței de a aștepta atingerea unei imunități colective (când epidemia se stinge în lipsă de noi persoane care să fie contaminate) prin intermediul infectărilor."Singura soluție veritabilă este un vaccin", estimează și Archie Clements, epidemiolog la universitatea australiană Curtin.În ciuda a toate, campanii de teste serologice (care detectează anticorpii) sunt lansate pentru a cunoaște mai bine partea, probabil redusă, a populației care a fost contaminată, cum este cazul în Finlanda și Marea Britanie. Sau în Germania, unde un centru de cercetare a evocat chiar un fel de "pașaport" de imunitate care să permită persoanelor pozitive să-și reia activitatea."Este prea prematur", spune Dr Saad Omer, director al Yale Institute for Global Health, care sugerează că trebuie așteptate alte câteva luni pentru rezultate mai fiabile. "Când vor exista teste serologice suficient de sensibile și specifice".Cercetătorii insistă asupra necesității ca aceste teste să nu fie înșelate de anticorpii la alți coronaviruși în circulație.În plus, certificatele de imunitate ridică de asemenea și chestiuni etice, subliniază unii cercetători.Iar "oamenii care au nevoie să muncească, pentru a-și hrăni familia, ar putea încerca să se infecteze", avertizează Pr Balloux.