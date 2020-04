Donald Trump, pe Twitter: Eliberați Minnesota! Eeliberați Michigan! Eliberați Virginia

Cu majuscule și la interval de câteva minute, Trump a scris pe contul său cu aproape 80 de milioane de abonați: Eliberați Minnesota!", "Eliberați Michigan!" și "Eliberați Virginia".Pentru acest ultim stat, Trump a adăugat, făcând referire la dreptul americanilor de a purta arme: "Și salvați formidabilul vostru al doilea amendament. Este asediat!"Cele trei state sunt conduse de guvernatori democrați care au impus măsuri stricte de distanțare socială. În Statele Unite, pandemia de coronavirus a ucis peste 30.000 de persoane iar numărul celor infectați era de aproape 700.000, potrivit universității Johns Hopkins.Michigan are aproape 2.000 de morți, Virginia 208 iar Minnesota 87.În aceste state, mai multe proteste au încălcat în această săptămână ordinele de distanțare socială. Participanții au cerut redeschiderea economiei.În Minnesota, la St Paul, câteva sute de oameni s-au adunat vineri sub cuvântul de ordine "Eliberați Minnesota" în fața reședinței guvernatorului Tim Walz.În Lansing, capitala Michigan, circa 3.000 au protestat împotriva guvernatoarei democrate Gretchen Whitmer, unii dintre ei cu afișe pro Donald Trump.Prezentat drept posibilă propunere la vicepreședinție în cazul victoriei lui Joe Biden, guvernatoarea și-a exprimat speranța că mesajele postate pe Twitter de Donald Trump nu vor "încuraja și mai mult manifestațiile".Guvernatorul Virginiei, Ralph Northam, a afirmat că nu are "timp să se angajeze în războaie pe Twitter.Northam a promulgat recente ai multe legi pentru limitarea vânzărilor de arme și creșterea gradului de control la cumpărători ("background checks"), ceea ce ar putea explica postarea lui Donald Trump.Guvernatorul democrat al statului Washington, Jay Inslee, a criticat postările președintelui, apreciind că încurajează "acte periculoase și ilegale"."Pun în pericol milioane de persoane să se infecteze cu Covid-19. Tiradele sale dezechilibrate și apelurile pentru +eliberarea+ statelor ar putea de asemenea să ducă la violențe", a acuzat el.Noi proteste sunt prevăzute sâmbătă, în special la Concord în New Hampshire, Annapolis în Maryland, Austin în Texas și în Colorado.