Coronavirus: Danemarca permite redeschiderea unor mici afaceri de la 20 aprilie

Danemarca a înregistrat până acum 321 de decese cazuate de coronavirus și un total de 7.074 de îmbolnăviri (un bilanț ușor mai mic față de România care are 7.707 cazuri -n.red), dar a înregistrat o scădere a morților și a numărului de noi spitalizări."Nimeni nu vrea să țină Danemarca închisă, nici măcar cu o zi în plus, dacă nu este absolut necesar. Dar nu trebuie să ne grăbim dacă vrem să ținem epidemia sub control”, a scris pe Facebook, premierul Mette Frederiksen.Astfel, granițele vor continua să fie închise, la fel restauranetele, sălile de sport și barurile. Interdicțiile pentru adunările publice rămân și ele în vigoare.Cu toate acestea, cursurile sunt reluate doar în jumătate dintre municipalități și doar în 35% din unitățile de învățământ din Copenhaga, în contextul în care mulți au cerut mai mult timp pentru a se adapta la protocolul impus de autoritățile sanitare. Toate grădinițele și școlile primare sunt așteptate să își reia activitatea la 20 aprilie.