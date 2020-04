VIDEO Coronavirus în Marea Britanie: Aplauze săptămânale de solidaritate cu angajaţii din sănătate / Membri ai guvernului britanic s-au alăturat inițiativei

Britanicii i-au aplaudat din nou joi pe angajaţii din sănătate de la uşile şi ferestrele locuinţelor lor, un gest care a devenit un moment săptămânal de solidaritate socială în contextul măsurilor de izolare impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus, relatează Reuters.

Thank you to the real heroes.



Thank you London. #ClapForKeyWorkers #ClapForCarers



London is together. pic.twitter.com/ksqHZjkTxV — Metropolitan Police | #StayHomeSaveLives (@metpoliceuk) April 16, 2020

La 8 p.m. (19.00 GMT), oameni din întreaga ţară s-au alăturat aplaudând Serviciul Naţional de Sănătate, cu videoclipuri din săptămânile precedente distribuite pe social media sub hashtag-ul #ClapForCarers.

So important to come together as a nation and show our appreciation for our brilliant carers. \uD83D\uDC4F \uD83D\uDC4F \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC99 #ClapForCarers pic.twitter.com/WrEE08lNGF — Matt Hancock (@MattHancock) April 16, 2020

Joi seară, s-a alăturat inițiativei și ministrul de externe, Dominic Raab.

Tonight @RishiSunak and I joined the nation in paying tribute to all the heroes on the frontline of the fight against #coronavirus – especially our brave carers and NHS workers. #ClapForOurCarers #ThankYouNHS pic.twitter.com/AqfyDNTpvw — Dominic Raab (@DominicRaab) April 16, 2020

Ministrul Sănătății, Matt Hancock, și-a arătat și el solidaritatea.