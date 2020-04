VIDEO S-au redeschis piețele din Wuhan / De vânzare: țestoase, broaște, pești, dar fără păsări sau mamifere terestre

Piata in Wuhan

Epidemia, care a ucis peste 125.000 de persoane în întreaga lume, pare controlată în această țară, după plasarea în carantină a orașului Wuhan și a celor 11 milioane de locuitori ai săi, între 23 ianuarie și 8 aprilie.Potrivit experților, coronavirusul și-a făcut apariția la sfârșitul lui 2019 într-o piață a orașului, unde erau vândute și animale exotice vii. Astfel, virusul de origine animală ar fi putut suferi mutații devenind transmisibil la om.Această piață, cu numele Huanan, a fost închisă în 1 ianuarie. Acum, este închisă în spatele unui lung șir de panouri albastre.Semn al îngrijorării care domnește în Wuhan la o săptămână după renunțarea la carantină, numeroase panouri reamintesc interdicția de a vinde animale sălbatice și păsări vii în piața Baishazhou, una dintre cele mai mari din oraș.De la difuzoare, mesaje proclamă "victoria" țării împotriva coronavirusului.Dar afacerile merg prost pentru comercianți, așa cum arată și aleile goale ale pieței."Suntem blestemați în acest an, nu e nicio îndoială", spune doamna Yang, care vinde mirodenii. "Nu am văzut niciodată atât de puțină lume".Ea spune că încasările i-au scăzut cu o treime în raport cu epoca dinaintea carantinei și îi critică pe cei care spun că aceste piețe deschise sunt un focar de boli. "E o panică fără niciun motiv".Yang are mai multe sticle cu dezinfectant pentru a-și curăța rafturile de mai multe ori pe zi, așa cum este regula acum.În trei piețe ale orașului, o echipă AFP a văzut în continuare animale vii de vânzare: țestoase, broaște, pești sau crustacee, dar nu păsări sau mamifere terestre.În străinătate, însăși existența acestor piețe stârnește îngrijorare, în special în Australia, unde premierul Scott Morrison a afirmat că redeschiderea lor este "de neînțeles".În Statele Unite, directorul prestigiosului Institut național de boli infecțioase Anthony Fauci a declarat la Fox News că piețele trebuie închise "imediat".La Beijing, cotidianul naționalist Global Times a sărit în ajutorul acestor piețe, denunțând "prejudecățile" occidentale și ideea "ridicolă" de a le închide.Dacă Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a cerut statelor să interzică vânzarea de animale sălbatice, ea nu a solicitat niciodată închiderea piețelor.În Wuhan, majoritatea comercianților interogați de AFP spun că nu au vândut niciodată animale sălbatice.Dar în piața Tiansheng, doi vânzători au mărturisit că au fost nevoiți să renunțe la vânzarea numitor specii de broaște și de țestoase din cauza noilor reglementări.Unii consumatori spun că rămân fideli vechilor piețe."Produsele lor sunt întotdeauna proaspete", asigură doamna Chen, 40 de ani, care spune că apreciază o marfă "bună și ieftină".Criticile privind lipsa de igienă sunt "pur și simplu false", crede ea.Chinezii mai tineri tind însă să privilegieze supermarketurile. Potrivit unui studiu publicat anul trecut de iiMedia, majoritatea consumatorilor preferă acum aceste centre comerciale."Sunt mai multe lucruri în supermarketuri", se justifică Jiang Yonghui, un locuitor din Wuhan în vârstă de 20 de ani.