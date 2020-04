Medic care tratează pacienți cu coronavirus: Nimeni nu te poate vizita, doar personalul medical, care arată precum cosmonauții

​INTERVIU

​Lucrul cel mai greu de acceptat de pacienții infectați cu coronavirus internați în spitalele din România, în afara infecției cu un virus despre care se știu deocamdată puține lucruri, este acela că absolut nimeni dintre cei dragi nu îi poate vizita pe perioada spitalizării, explică Adrian Marinescu, medic primar la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București, într-un interviu acordat HotNews.ro.







Adrian Marinescu mai spune că infecțiile cu coronavirus nu vor dispărea pur și simplu, dar sunt șanse mari ca, dacă măsurile de distanțare și iginenă sunt respectate strict, peste o lună să înceapă să scadă numărul de îmbolnăviri.

"Te trezești că ești internat în spital, că la tine vine doar personalul medical, și în momentul în care vine, arată așa cum arată cosmonauții. Adică și percepția e diferită. Nu știi cum o să evolueze, nu știi foarte mult despre infecția virală. Și atunci este foarte clar că e o dublă componentă, medicală și psihologică", spune medicul Adrian Marinescu.









Ce reacții au cei care află că sunt infectați





În plus, orice pacient internat are posibilitatea de a lua legătura la orice oră din zi și din noapte cu personalul medical, este monitorizat în permanență. "Există o conectare 24 din 24", dă asigurări medicul Adrian Marinescu.









Priveliște din salonul unui pacient internat la Matei Balș



La Institutul Matei Balș există mai multe variante pentru a atenua această problemă: psihologi angajați, care sunt la dispoziția pacienților, lucru care se întâmpla și înainte de epidemia de COVID-19. De asemenea, există, separat, și linii telefonice care pot fi accesate, "în așa fel încât orice pacient care e infectat, în momentul în care este internat în spital și nu numai, și când este în perioada de convalescență, poate lua ușor legătura cu un psiholog. Oricând o poate face", spune medicul Adrian Marinescu.











Virusul nu va dispărea, dar peste o lună ar putea scădea numărul de îmbolnăviri





Medicul Adrian Marinescu mai spune că, dacă este să mergem pe o prognoză pozitivă și dacă măsurile de distanțare socială vor fi respectate, peste aproximativ o lună, în a doua jumătate a lunii mai, "ar trebui să începe să avem o scădere a numărului de îmbolnăviri. Asta înseamnă că undeva din a doua parte a lunii mai am putea vorbi de o relaxare a măsurilor de acum, relaxare care să se facă treptat și care să se facă urmărind în permanență cifrele și datele."









Testare coronavirus



"Dar pentru noi, ca orizont de așteptare, dacă respectăm aceleași măsuri cum am făcut-o și până acum, în a doua jumătate a lunii mai, către 1 iunie, lucrurile se vor relaxa în mod cert", spune medicul Adrian Marinescu.











"Paștele va fi în suflet, nu în plan fizic"









Pentru ca această prognoză optimistă să se poată adeveri, medicul Adrian Marinescu spune că în perioada următoare este foarte important ca regulile de igienă și măsurile de distanțare socială să fie respectate cu strictețe: "Din păcate Paștele va fi în suflet și în planul spiritual și nu în planul fizic, trebuie să înțelegem că există un risc de apariție a unui alt număr mare de îmbolnăviri dacă nu facem asta."

Adrian Marinescu atrage, de asemenea, atenția că este foarte importantă evitarea apariției unor noi focare, precum celde la Suceava, care "ar putea să încurce un pic lucrurile".









"Ar trebui să plecăm de la ideea că vorbim de un virus care până de curând era necunoscut"





Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București a fost primul spital din România care a tratat pacienți infectați cu coronavirus.

Medicul Institutului Matei Balș subliniază, de asemenea, că "Spuneam că e un virus despre care nu știm foarte mult, în așa fel încât întotdeauna vorbim și despre o componentă psihologică: în afară de partea medicală, pacientul are întotdeauna o mare încărcătură în plan psihologic, atât pacientul cât și personalul medical. Și ne putem da seama având următoarea imagine de ansamblu: pacientul ajunge în spital, știm foarte bine că în momentul de față, toți pacienții infectați sunt internați. Încă nu am ajuns în punctul în care cei care au forme ușoare și asimptomatice să fie tratați acasă."







Medicii se tem de coronavirus?





L-am întrebat pe medicul Adrian Marinescu dacă medicii au sau au avut momente când s-au temut de acest virus, mai ales că în spitalul unde lucrează au ajuns primii pacienți din România: "Eu cred că în momentul în care am ales să facem meseria asta, am plecat de la ideea că nu trebuie să existe teamă sau frică și că va exista în unele situații, precum cea de față, îngrijorare. Adică eu cred că personalul medical este îngrijorat, foarte îngrijorat de situația de acum, își ia în calcul riscurile, situațiile, faptul că unii pacienți poate vor avea o evoluție nefavorabilă, dar e foarte important ca lucrurile să fie făcute cu calm și să rămână într-un echilibru. Pentru că așa cum spuneam, legat de personalul medical, mai ales de personalul medical, dar nu numai, panica și, în general, teama, nu numai că nu ne ajută, dar aceste lucruri ne duc în situația în care greșim ușor. Adică putem face greșeli din cauza panicii."









Medicul Adrian Marinescu







"În România lucrurile sunt ținute sub control, în comparație cu multe țări din Europa"









Chiar dacă România este în acest moment pe un trend ascendent în privința numărului de îmbolnăviri, lucrurile sunt ținute sub control în comparație cu ce se întâmplă în multe țări din Europa și din lume, subliniază Adrian Marinescu: "Nu mă refer la scenariul cel mai prost, legat de Italia sau de Spania, ci și de celalalte țări, de Olanda, Marea Britanie, Israel, Statele Unite și așa mai departe. Astfel că numărul de îmbolnăviri la noi, raportat la populație, este mai mic. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, că măsurile au fost luate destul de repede și că populația, în mare parte, a știut să le și urmeze."

Rata de supraviețuire și de vindecare rămâne una mare, cam de 96%, iar cei mai mulți dintre pacienți se vindecă fără să rămână cu sechele, subliniază Adrian Marinescu: "Ce trebuie să înțelegem noi este în felul următor: din 100 de pacienți, în afara celor care ajung din păcate la deces, care sunt un procent foarte mic, ceilalți, într-un interval de timp, se vindecă. E adevărat că formele severe pot să ducă la niște complicații respiratorii, pulmonare, care să rămână cu evoluție cronică. Adică pacienții care au avut forme severe pot rămâne cu niște sechele pulmonare. Dar, oricum, se vindecă, toți ceilalți, un procent mare, cam 96% se vindecă, iar rata deceselor este undeva la 4%. Iar marea majoritate, în afara celor cu forme severe, se vindecă fără sechele, fără complicații, iar lucrurile revin la situația dinainte", este mesajul medicului.



