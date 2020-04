Guayaquil, orașul din Ecuador unde „nu mai este loc nici pentru vii, nici pentru morți” / Primarul Cynthia Viteri: Trăim un război

Imaginile cu zeci de morți aflați pe străzile orașului au ținut prima pagină a presei internaționale.





Această avocată, care a fost și ea infectată cu noul coronavirus dar s-a vindecat, este confruntată cu cea mai gravă criză sanitară pe care acest port pe coasta Pacificului, cu 2,7 milioane de locuitori, a cunoscut-o vreodată.Este ca o "bombă" care a explodat, a afirmat ea, într-un interviu pentru AFP.Guayaquil are 71% din cele peste 7.600 cazuri de coronavirus, dintre care cel puțin 369 mortale, care au fost confirmate în această țară din 29 februarie. Autoritățile se așteaptă la până 3.500 de decese în săptămânile următoare.Cynthia Viteri, 54 de ani, nu respinge partea sa de responsabilitate, dar refuză ca oficialii din Guayaquil să fie considerați "ticăloșii" istoriei.Câteva extrase din acest interviu:Sigur nu eram pregătiți. Nimeni nu și-a imaginat vreodată ca ce am văzut în Wuhan (în China), unde oamenii mureau pe străzi, se va întâmpla aici.Ce s-a întâmplat? Aici a explodat o bombă, aici a venit pacientul zero și, cum era perioada de vacanțe, noi, ecuadorienii, am călătorit în străinătate, unii în Europa, alții în Statele Unite, iar alții, care trăiesc în Europa, au venit aici.Atunci când au venit nu a existat un control cum ar fi trebuit să fie dacă am fi știut că se propagă prin aer. Iar orașul Guayaquil literalmente a clacat. Sistemul sanitar a fost evident copleșit, morgile, serviciile funerare au fost sufocate.Aici, nu există loc nici pentru vii, nici pentru morți. Gravitatea epidemiei din Guayaquil este în acest stadiu.Nu suntem ticăloșii lumii. Suntem victimele unui virus transmis prin aer.Aici, în același oraș, în 1842, un virus a venit pe ape din Panama, febra galbenă, iar morții au fost îngropați în gropi comune. Retrăim ceva pe care nici unul dintre noi, nici părinții mei, nici bunicii mei nu l-au văzut. Nimeni nu era pregătit pentru așa ceva.Aici, a explodat o bombă. Când o bombă explodează, se formează un crater. Ceilalți simt undele, dar craterul rămâne în Guayaquil.Cine nu are niciun păcat în această pandemie să arunce primul cu piatra.Cifrele reale ale morților nu sunt reale dintr-un singur motiv: nu există teste pentru a determina câte persoane sunt cu adevărat contaminate în oraș și în țară.Pacienții mor fără să fie testați și nu există nici spațiu, nici timp, nici resurse pentru a recurge la examene postume pentru a ști dacă cineva a murit sau nu din cauza coronavirusului.Cifra va fi cunoscută atunci când această tragedie, acest coșmar se va termina.Oamenii continuă să moară în case, în spitale, peste tot. De ce? Pentru că există un aspect secundar: femeile continuă să nască, există în continuare accidente, oameni cu diabet, hipertensiune.Cinci persoane au murit luna trecută în lipsa dializei (...) pentru că nu a existat spațiu, nici mijloace, pentru că doctorii noștri s-au îmbolnăvit și ei. Doar la primărie am pierdut 50 de persoane).Voi aloca tot ce este prevăzut pentru 2020 și voi obține fonduri (...) Pentru această pandemie, am alocat 12 milioane de dolari pentru detecție (prin cumpărarea de teste).Va trebui să avem grijă de supraviețuitori și să găsim un loc demn pentru morți. Trăim un război.Ce a cauzat haosul în gestionarea cadavrelor?Acest lucru ține de guvernul central. Noi am contribuit ca primărie (...) cu containere frigorifice în spitalele publice pentru a exista un loc unde să fie aduse cadavrele înainte de înmormântare. Pregătim cimitire suplimentare.Cadavrele sunt duse în fiecare zi. Dar este foarte dur pentru că este un doliu zilnic în Guayaquil.