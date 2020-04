Proiect pilot de testare a cadrelor medicale proprii pentru detectarea anticorpilor pentru COVID 19, lansat de MedLife

​În contextul potențial de relaxare în cursul lunilor următoare a numărului de noi cazuri confirmate de infecție cu COVID 19 la nivel național, MedLife, liderul pieței de servicii medicale din România, anunță că demarează un proiect pilot de testare în masă pentru detectarea anticorpilor pentru COVID 19. Proiectul vine în sprijinul eforturilor realizate de către autoritățile de sănătate publică în vederea cunoașterii situației reale privind infectarea și răspândirea virusului. MedLife lucrează în paralel la elaborarea unor ghiduri de bune practici pentru a susține companiile românești pentru a-și reporni activitatea pe măsură ce autoritățile vor decide să ridice restricțiile privind pandemia de COVID 19, conform comunicatului transmis redactiei.

MedLife va lansa și un Ghid de Prevenție și Bune Practici la nivelul companiilor pentru reducerea riscurilor de infecție cu COVID 19





Potrivit specialiștilor, testele RT-PCR, utilizate în prezent la nivel global pentru diagnosticarea cazurilor de COVID-19, indică prezența materialului viral în timpul infecției acute, dar nu pot indica dacă o persoană a dezvoltat anticorpi. De aceea, o posibilă recomandare este ca testarea RT-PCR să fie completată cu testarea anticorpilor din sânge care pot fi utilizați pentru a identifica dacă oamenii au fost expuși la un anumit agent patogen, verificându-se răspunsul lor imun.“Pandemia de COVID-19 a fost declarată de către Organizația Mondială a Sănătății ca principala urgență pentru sănătatea publică de interes internațional. Una din principalele recomandări OMS ca și armă de luptă împotriva acestei patologii este testarea în număr cât mai mare a populației. În fapt, testarea în masă, reprezintă soluția pentru a cunoaște exact situația reală a cazurilor de infectare cu noul coronavirus și ținerea pandemiei sub control” a spus Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.“În acest sens, demarăm un proiect pilot. Vom testa prezența anticorpilor IgG cât și IgM în cazul cadrelor medicale care sunt simultan testate prin metoda RT PCR pentru determinarea exactă a stadiului imunizării acestora. Vom prelucra în paralel teste prin metoda chemiluminiscența, metoda Elisa și teste rapide deci atât prin metode rapide, cât și prin metode cantitative de acuratețe ridicată. O astfel de abordare, testare RT PCR triplată de testarea pentru anticorpi prin două metode, rapidă dar și cantitativă, va determina dacă testele rapide pot fi utilizate pe scară largă, implicit vom determina dacă cadrele medicale, personal al MedLife, au deja anticorpi pentru a fi siguri că aceste cadre medicale sunt sănătoase, mai ales în măsura în care vom determina valori pozitive privind prezența anticorpilor. Acest proces este cu atât mai eficient cu cât este realizat exclusiv pentru personalul medical și auxiliar ce intră direct în contact cu pacientul, fiind recomandat atât de OMS cât și de autoritățile române în mai multe rânduri pentru a fi testat permanent” a mai spus Mihai Marcu.Conform studiilor, testarea anticorpilor prezintă avantaje: oferă detalii despre incidența reală a bolii, prin identificarea persoanelor care au dezvoltat anticorpi împotriva virusului și presupune un risc minim de infecție a personalului din laborator, testarea fiind automată. Derulrea proiectului pilot MedLife va permite companiei să identifice, în următoarele săptămâni, pe o populație relevantă de aproximativ 1000 de persoane la nivelul întregii țări și implicită statistic, dacă întradevăr în România un număr mai mare de persoane care au avut contact cu virusul fără să aibă simptome sunt imunizate.“Vom demara studiul intern de cercetare în domeniul imunității echipei medicale la finele acestei săptămâni și sperăm să putem pune la dispoziția publicului larg rezultatele preliminare până la finele săptămânii viitoare. Așa cum am mai declarat, vom continua să deschidem laboratoare RT PCR de identificare a COVID 19. După ce la începutul crizei MedLife nu avea capacitățile de procesare în siguranță de probe COVID 19 acum avem deja un laborator funcțional de două săptămâni, iar de joi, 16 aprilie, vom începe testările în al doilea laborator situat în Sfântu Gheorghe, Covasna și sperăm ca până pe data de 23 aprilie să începem activitatea și în al treilea laborator din Timișoara” a mai spus Mihai Marcu.“În aceste zile, lucrăm la niște Ghiduri de Preventie și Bune Practici pentru a sprijini companiile din România în era COVID. Aceste ghiduri vor acoperi teme esențiale în vedere prevenției și protecției personalului medical și auxiliar, de la reguli de contact social și profesional, recalibrare și filtrare personal, conștientizare riscurilor de contact cu persoane infectate, până la testare, managementul circuitelor, și odihna personalului în această perioadă” a spus Mihai Marcu.“Credem cu tărie că infecția cu noul coronavirus poate fi învinsă prin respectarea riguroasă a regulilor și a protocoalelor în vigoare. Încă din data de 23 februarie MedLife a introdus în toate unitățile sale reguli stricte de circulație, limitarea contactului cu pacienții la minimum posibil, a redus contactul între angajați și a introdus obligativitatea purtării măștilor de către pacienți și personalul medical sau de suport, a introdus filtre la intrarea în unități, a introdus filtre telefonice, declarații pe proprie răspundere, toate pentru a determina persoanele cu risc de infecție. Acest proces extrem de riguros, coordonat științific împreună cu echipele de epidemiologi și infecționiști, a contribuit la evitarea unor situații limită. Am dovedit că o pacientă care a omis în declarații informații cu privire la persoanele suspecte cu care a intrat în contact, nu a contaminat după ce a stat timp de 8 zile în maternitatea MedLife Grivița decât un singur cadru medical și nici un alt pacient, iar în maternitatea Arad, într-o zonă a țării cu multe infecții, trei cadre medicale depistate pozitiv nu au infectat mai departe nici un alt coleg și nici un pacient. COVID 19 nu este imbatabil, măsurile de prevenție, echipamentele de protecție, sistemele de ventilație, circuitele și testarea, toate aplicate cu strictețe, pot reduce semnificativ riscul de contaminare și pot face firmele funcționale, chiar și spitalele unde teoretic contactul poate fi periculos pentru pacienții cu probleme medicale multidisciplinare” a spus Mihai Marcu.“Mai mult, lucrăm intens în baza celor 8 milioane de rezultate de laborator și investigații efectuate celor 650.000 abonați pentru a identifica persoanele cu riscuri crescute în fața infecției cu COVID 19. Detalii despre aceste rapoarte personalizate prin care putem pune la dispoziția angajatorilor listele cu salariații care prezintă aceste riscuri vor fi comunicate fiecărei companii care poate decide sau nu dacă putem contacta aceste persoane prin prisma GDPR. Ne-am axat în prima fază pe abonații care prezintă riscuri cardiovasculare, pulmonare, precum și pe cei care prezintă boli metabolice în stadii cronice” a mai declarat Mihai Marcu.“Pe lângă eforturile cercetătorilor de a dezvolta un tratament sau vaccin specific împotriva bolii, o verigă importantă în lupta contra SARS-CoV-2 este testarea preventivă și identificarea în mod rapid a riscurilor. Suntem prima companie din România care a testat sistematic preventiv personalul medical și în contact direct cu pacienții având rezultate importante. Am introdus obligativitatea testării temperaturii la intrarea la serviciu a întregului personal medical și de suport pentru pacienți în spitalele MedLife. Astfel, am identificat clar că una dintre persoanele care s-a prezentat la serviciu cu temperatură si trimisă apoi acasă a fost testată pozitiv și alte două cadre medicale cu simptome și care au rămas acasă au fost ulterior depistate pozitiv. Vom continua să facem acest lucru pentru a deveni un model de bune practici: cum se face business cu risc scăzut în plină pandemie, cum poți ieși din pandemie crescând vânzările și reluând activitatea în bune condiții. Vom face în continuare demersuri pentru a sprijini comunitatea, companiile românești și autoritățile de sănătate publică pentru a învinge această pandemie” a mai spus Mihai Marcu.“Este nevoie să venim în întampinarea economiei, România nu va putea sta închisă la nesfârșit, companiile vor trebui să înceapă activitățile și statul să relanseze economia. Totodată, este important a nu se considera că intrăm într-o etapă de relaxare. În acest moment, carantina și recomandările Ministerului Sănătății și Ministerului de Interne sunt cele mai importante măsuri pentru controlul pandemiei și este nevoie să fie respectate cu rigurozitate, autoritățile fiind singurele în măsură să decidă momentul corespunzător pentru reînceperea activității companiilor și implicit pentru relansarea economiei” a încheiat Mihai Marcu.