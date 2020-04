Primarul unei comune timişene, vindecat de coronavirus: La Spitalul „Victor Babeş” Timişoara se dă tratament personalizat

Edilul a fost internat împreună cu soţia şi cu mama lui.„M-am externat, sunt acasă de duminică seara. Tratamentul l-am suportat bine. Din câte am înţeles, pastilele sunt suficient de puternice şi pot provoca alte efecte secundare, diaree, cefalee, stări de vomă. Au fost şi unele persoane internate, mai sensibile, care au avut dureri de cap sau stări de vomă. Dar până la urmă, toată lumea a luat tratamentul. În orice caz, nu s-a aplicat un tratament unic pentru toţi cei internaţi, ci fiecare a avut o schemă de tratament personalizată. De exemplu, eu am avut de luat tablete, soţia mea, confirmată şi ea pozitiv, nu a luat acelaşi tratament, a luat ceva mult mai uşor, analgezic-antipiretic (...). Eu mai trebuie să stau 14 zile izolat, iar după 12 zile vor veni cei de la DSP să ne refacă testele la toţi cei externaţi”, a afirmat Gabriel Koller.Primarul a adăugat că mama sa, în vârstă de 72 de ani, care mai are şi diabet şi hipertensiune arterială, a mai rămas internată, dar se simte bine.Gabriel Koller a precizat că începând de luni Primăria Sacoşu Turcesc şi-a reluat activitatea, după ce a fost închisă pentru dezinfecţie, ca urmare a unui număr semnificativ de angajaţi confirmaţi contaminaţi de la finalul lunii martie.„Primăria a fost redeschisă astăzi, colegii care nu mai sunt în izolare sau carantină şi-au reluat activitatea. Localitatea a avut 18 persoane pozitive şi un deces, dar nu a fost instituită carantina pe raza localităţii. Doar s-au impus restricţii de circulaţie, nu mai pot intra decât cei care au acolo domiciliul şi maşinile care fac aprovizionarea”, a mai precizat primarul localităţii.Unul din cinci pacienţi vindecaţi în România de noul coronavirus a fost tratat în Spitalul „Dr. Victor Babeş” din Timişoara, până în prezent fiind externaţi, după dubla testare negativă, 152 de pacienţi, a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Timiş, Cornelia Bubatu.„Unul dintre cele indicatorii net pozitivi ai acestei perioade este creşterea numărului pacienţilor vindecaţi şi externaţi de la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara de unde, după ce au trecut printr-o dublă testare cu rezultat negativ, au fost externate până acum 152 persoane, un rezultat ce poate fi considerat meritoriu. Practic, unul din cinci pacienţi vindecaţi la nivel naţional a finalizat un tratament realizat în cadrul spitalului timişorean, pentru vindecarea infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2”, a afirmat Cornelia Bubatu.