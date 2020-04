Viața unui premier după terapie intensivă: Boris Johnson se uită la Stăpânul Inelelor și joacă sudoku

Printre filmele alese de premier figurează ”Withnail And I” (Withnail și cu mine, comedie britanică-n.red), dar și triolgia ”Lord Of The Rings” (Stăpânul Inelelor).De asemenea, potrivit sursei citate, Johnson își ocupă timpul jucând sudoku.După ce a fost scos recent de la terapie intensivă, Johnson a început să meargă, însă are în continuare nevoie de o perioadă de odihnă și recuperare, fiind sub tratament pentru infecția cu coronavirus.Premierul britanic a fost internat duminica trecută, prezentând simpotme persistente ale infecției, după ce fusese depistat pozitiv cu 10 zile în urmă.Regatul Unit a înregistrat vineri un nefericit record de 980 de decese în 24 de ore, cauzate de epidemia de coronavirus. În total, aproape 9.000 de oameni și-au pierdut viața, după ce guvernul a avut o abordare controversată, marșând inițial pe continuarea ritmului normal al vieții și ideea de ”imunizare în masă”. Boris Johnson a revenit ulterior asupra acestei ”strategii” și a impus măsuri de carantină.Regatul Unit a depășit 74.000 de infecții, iar oficialii britanici au precizat sâmbătă, potrivit Guardian, că încă nu a fost atins vârful epidemiei.