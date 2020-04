Încă 8 decese în România. Victimele aveau între 46 și 80 de ani. Numărul cazurilor de decese a ajuns la 265

Deces 258Bărbat, 75 de ani din județul Bacău.Debut pe data de 31.03.2020Internat la Spitalul Municipal Onești pe 31.03.2020, unde a primit oxigen pe mască.Confirmat pe 01.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași.Decedat pe 09.04.2020Boli preexistente: Pneumopatie acuta, Insuficienta respiratorie acuta. BPOC. HTA. ICC. Insuficiența renala acutaDeces 259Bărbat, 53 de ani, din județul Bacău.Internat în Spitalul Municipal Onești - Secția Boli infecțioase pe 07.04.2020, cu diagnostic Pneumonie.Recoltat pe 08.04.2020, confirmat pe 09.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași.Decedat pe 09.04.2020, în secția ATI.Boli preexistente: Pneumonie bilaterală. Insuficiență respiratorie acută severă. HTA. Obezitate.Deces 260Bărbat, 53 de ani din județul Bacău.Internat pe 23.03.2020 în INBI Balș.Confirmat pe 23.03.2020 în INBI Balș.Decedat pe 10.04.2020.Condiții medicale pre-existente: diabet zaharat.Contact cu caz care a revenit din Dubai.Deces 261Femeie, 47 de ani din județul Bihor.Internata pe 09.04.2020 in SCM Oradea-Sectia Boli infectioase, in stare gravaRecoltat pe 09.04.2020, confirmata pe 09.04.2020 in SCM OradeaDecedata pe 09.04.2020Deces 262Femeie, 80 de ani din municipiul București.Debut pe 29.03.2020.Internata in perioada 15.03.2020-31.03.2020 in SUUB Bucuresti, trasnferata pe 31.03.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor Babeș” București.Decedata pe 09.04.2020.Condiții medicale pre-existente: Boală cardiovasculară.Deces 263Bărbat, 50 de ani din județul Galați.Internat pe 30.03.2020 în Spitalul de Boli Infecțioase Galati, transferat în Secția ATI pe 02.04.2020.Confirmat pe 30.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Galați.Decedat pe 09.04.2020.Condiții medicale pre-existente: HTA. Diabet zaharat.Revenit din Spania pe 13.03.2020.Deces 264Bărbat, 46 de ani din județul Suceava.Internat pe 22.03.2020 în Spitalul Județean de Urgență Suceava.Recoltat pe 02.04.2020,confirmat 05.04.2020.Decedat pe 09.04.2020.Condiții medicale pre-existente: Obezitate morbida, CIC, HTA, Diabet zaharat tip II.Deces 265Femeie, 80 de ani din județul Timiș.Internat in SCBIP Timisoara-Sectia Pneumologie pe 05.04.2020.Confirmat pe 05. 04.2020Decedat pe 09.04.2020.Condiții medicale pre-existente: Boală cardio-vasculară. Diabet zaharat tip IIContact cu caz confirmat