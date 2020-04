Coronavirusul a ajuns în New York din Europa, nu Asia - cercetători americani

Coronavirus New York

„Majoritatea este clar una europeană”, a afirmat Harn van Bakel, un genetician de la Școala de Medicină de la Mount Sinai, co-autor al unui studiu care încă nu a fost evaluat colegial (peer-reviewed) . O echipă separată de la Școala de Medicină Grossman a Universității New York (NYU) a ajuns la concluzii izbitor de similare, în pofida analizării unui grup diferit.Ambele echipe au analizat genomul coronavirusului care a infectat cetățenii din New York începând cu mijlocul lunii martie. Cercetările lor au descoperit o răspândire necunoscută a virusului care ar fi putut fi detectată dacă programe de testare mai agresive ar fi fost implementate.În 31 ianuarie președintele Donald Trump le-a interzis cetățenilor străini să intre în țară dacă au fost în China în anterioarele două săptămâni.Italia nu a instaurat măsuri de izolare și carantină până în a doua jumătate a lunii februarie, iar interdicția de a intra în Statele Unite a fost extinsă și asupra majorității cetățenilor europeni de abia în 11 martie.Dar new yorkezii deja s-au întors acasă cu coronavirusul, potrivit cercetătorilor„Oamenii pur și simplu nu știau”, a afirmat Adriana Heguy, o membră a echipei de la NYU.