Contract de peste 1 miliard de dolari pentru GM și Philips pentru a produce ventilatoare medicale în SUA

Departamentul a acordat producătorului auto General Motors un contract în valoare de 489 de milioane de dolari pentru a produce 30.000 de ventilatoare anunțând în același timp că un contract în valoare de 646,7 milioane de dolari a fost câștigat de compania olandeză Philips în vederea livrării a 43.000 de ventilatoare până la sfârșitul anului.Săptămâna trecută președintele american Donald Trump a emis un ordin care să faciliteze aprovizionarea cu materiale necesare producerii de ventilatoare medicale pentru companiile Philips, General Electric Co, Hill-Rom Holdings Inc, Medtronic Plc , ResMed Inc și Vyaire Medical Inc.Departamentul pentru Sănătate şi Servicii Umane american urmează să anunțe atribuirea unor contracte cu companiile respective până la sfârșitul săptămânii, a confirmat agenția.Săptămâna trecută rivalul General Motors, Ford, a anunțat că va produce 50.000 de ventilatoare medicale în următoarele 100 de zile la una din fabricile sale din Michigan.