Cum s-a ajuns la conducere militarizată și la Spitalul din Deva și ce spun medicii despre decizie / Mărturia unui doctor infectat cu coronavirus: Am făcut endoscopie cu pelerină de vizitator

Spitalul Județean din Deva este al doilea, după cel din Suceava, care are conducere militarizată, după ce managerii au demisionat în urma conflictului cu cadrele medicale. HotNews.ro a stat de vorbă cu medici de la acest spital, care au povestit cum s-a ajuns în această situație, cum s-au trezit în carantină pentru două săptămâni, cu jandarmii la poartă, și cum au fost nevoiți să se descurce cu echipamente de preotecție sumare: câte o pereche de mănuși și o pelerină pentru vizitatori. "Doar plecăciuni la televizor pentru cadrele medicale nu ne ajută, nu ne protejează nici pe noi, nici pe pacienți și nici pe familiile noastre", afirmă unul dintre medici.





"În Parlament pentru un senator cu COVID au fost testați veo 500 de parlamentari, dar pentru doctori nu s-a putut"





Trei medici de la Spitalul Județean de Urgență din Deva, din secțiile Interne, Pneumologie și Ginecologie, au relatat pentru HotNews.ro cum s-au trezit "în război mondial" fără să aibă echipamente sau "o organizare minimă".

Ei cred că principala problemă pornește de la decizia de a transforma spitalul, încă de la începutul crizei, în unitate medicală exclusiv COVID, deși este singurul din județ care poate asigura urgențele pentru celelalte patologii. De exemplu, Sptialul Județean de Urgențe din Deva este singura unitate din județul Hunedoara care are secții de neurochirurgie sau neonatologie.

În județul Hunedoara s-au înregistrat unele din primele cazuri de COVID-19, iar la sfârșitul lunii martie, spitalul din Deva devenea al treilea din România care intra în carantină după ce mai mulţi medici, asistenți şi infirmieri s-au infectat cu coronavirus.

Au fost externați toți pacienții și au rămas funcționale doar UPU și secțiile de Boli infecțioase, ATI și Interne. Mare parte din medicii și asistenții de la celelalte secții au fost trimiși acasă, în izolare, iar celorlalți li s-a spus că intră în carantină în spital, pentru 14 zile. În această perioadă, consemnul a fost clar: nimeni nu intră și nimeni nu iese din spital.

"Una din marile probleme a fost această carantină, cu jandarmii la poartă. După ce s-a luat această decizie, au rămas în spital în jur de 100 de cadre medicale, unele infectate. Așa s-a răspândit boala. S-au infectat medici și asistenți de la ATI, Infecțioase și Interne și au devenit pacienți în spital. Unii s-au vindecat, alții sunt încă sub tratament. Am colegi foarte buni profesioniști, care mi-au spus că sunt deciși să părăsească sistemul, din cauza modului în care au fost umiliți de conducere, care i-a ținut închiși cu jandarmii la poartă, fără circuite speciale, fără echipamente. Unii și-au angajat deja avocați", a spus pentru HotNews.ro medicul pneumolog Ion Petrui.

Potrivit doctorului Petrui, la momentul închiderii spitalului, în Secția de Pneumologie erau internați și trei pacienți infectați cu coronavirus, care au fost transferați la Timișoara.

"În majoritatea secțiilor, ne-am protejat doar cu mască și mănuși. Combinezoane și echipamente cât de cât în regulă mai erau doar la secțiile ATI, Infecțioase și UPU. Abia acum spitalul are în sfârșit echipamente. Ne-a mai revoltat și faptul că nu am fost testați. Ni s-a refuzat testarea pe motiv că suntem asimtomatici. În Parlament, pentru un senator cu COVID, au fost testați vreo 500 de parlamentari, dar pentru doctori nu s-a putut. Doar plecăciuni la televizor pentru cadrele medicale nu ne ajută, nu ne protejează nici pe noi, nici pe pacienți și nici pe familiile noastre", a mai afirmat medicul.

El consideră că Spitalul Județean Deva trebuia să rămână unitate pentru patologia non-COVID, pentru că este "cea mai complexă unitate medicală din judetul Hunedoara".

"Spitalul trebuia să rămână să rezolve marea patologie non-COVID din județul Hunedoara, iar pacienții cu coronavirus să fie trimiși în spitalele mai mici din județ, care nu au secții și medici pentru patologiile pe care le poate rezolva SJU. De aici a început brambureala", este de părere medicul Ion Petrui.

Și medicul ginecolog Romeo Stănescu, aflat de asemenea în izolare de la sfârșitul lunii martie, crede că a fost o greșeală transformarea Spitalului Județean în spital exclusiv COVID.

"Ar fi trebuit ca spitalul să rămână unitate de urgență și să preia, ca până acum, toate cazurile cu altă patologie din județ. Este singurul spital din județ cu neurochirurgie sau cu gardă pentru neonatologie. Noi suntem izolați acasă, cu pacienții externați sau trimiși prin alte părți și nu știm ce se va întâmpla. Nimeni nu ne-a spus nimic, doar ce știm de la colegi", afirmă doctorul.





"Am intrat în război mondial fără să avem nimic"





Șeful Secției Interne 2 de la Spitalul Județean de Urgență din Deva, Ioan Demeter, explică și el de unde au pornit problemele și cum s-a ajuns ca spitalul să devină focar de infecție. În primul rând, nu au existat echipamente de protecție pentru medici și nu au fost create circuite epidemiologice.

"S-a început pompieristic și cu bâlbe care au generat nemulțumiri. Au ținut în spital pacienți negativi la COVID-19, pe motiv că e carantină și nu trebuie să iasă nimeni. (...) Am intrat în război mondial cu manageri fără experiență și fără să avem nimic", afirmă medicul.

"Am făcut endoscopie în pelerină de vizitator"

Ioan Demeter este unul dintre medicii care au ajuns pacienți cu COVID-19 în spitalul în care lucrează. Este internat de 10 zile.

Medicul povestește cum a ajuns să fie infectat: i-a făcut endoscopie unui pacient care avea hemoragie digestivă. Omul era internat la Oncologie, secție la care toți cei 3 medici și cel puțin 10 pacienți erau deja infectați.

A făcut intervenția alături de două asistente. Cu toții, echipați doar cu mască, ochelari și pelerină de unică folosință, pentru vizitatori.

"Am cerut echipamente măcar pentru asistente, dar nu s-a putut. Așa că am improvizat și am intervenit cu un echipament sumar. Pacientul avea hemoragie digestivă și nu îl puteam lăsa să moară. Am știut că există riscul să ne infectăm, pentru că pacientul avea deja de câteva zile simtome de COVID-19. Din fericire, doar eu m-am infectat, nu și asistentele", a declarat medicul pentru HotNews.ro.

Câteva zile mai târziu, a început să aibă dureri în gât și febră: "A început cu o stare de astenie, cu dureri în gât și temperatură 37,1. M-am izolat acasă și am reușit să mă testez, iar de 10 zile sunt internat, cu o evoluție ondulantă, cu stare de mai bine și de mai rău".

Despre decizia de a numi conducere militară: Sperăm că vor colabora cu noi

Spitalul Județean de Urgență din Deva este condus, începând de miercuri, de o echipă de patru medici militari coordonați de directorul medical al Spitalului Militar de Urgență Galați, lt. col. Constantin Vlase, specialist în boli infecțioase.

Dr. Petrui : "Cred că această conducere militară va reuși să rezolve mai bine problemele decât vechea conducere, deși nu sunt adeptul militarizării. Ar fi fost bine dacă se găsea o conducere din rândul cadrelor medicale din spital. Dar este foarte bine și cu armata, mai ales dacă va fi pe o perioadă scurtă, de 2-3 săptămâni, așa cum ni s-a spus".

: "Cred că această conducere militară va reuși să rezolve mai bine problemele decât vechea conducere, deși nu sunt adeptul militarizării. Ar fi fost bine dacă se găsea o conducere din rândul cadrelor medicale din spital. Dar este foarte bine și cu armata, mai ales dacă va fi pe o perioadă scurtă, de 2-3 săptămâni, așa cum ni s-a spus". Dr. Demeter : "Am încredere în regulile militare, dar nu putem compara situația de la Deva cu cea de la Suceava. Era bine să fie o conducere civilă, erau cadre în acest spital care puteau conduce unitatea. Acum zic Doamne ajută și să sperăm că vor colabora cu noi".

: "Am încredere în regulile militare, dar nu putem compara situația de la Deva cu cea de la Suceava. Era bine să fie o conducere civilă, erau cadre în acest spital care puteau conduce unitatea. Acum zic Doamne ajută și să sperăm că vor colabora cu noi". Dr. Stănescu: "Poate fi un lucru bun într-o situație de criză. E clar că, față de Suceava, în Hunedoara sunt infinit mai puține cazuri de COVID-19, dar ar putea fi o soluție conducerea militarizată. Deci, asteptăm ordine de la comandamentul militar".

În acest moment, la Spitalul Județean din Deva sunt internați 111 pacienţi, dintre care 85 sunt infectaţi cu COVID-19.

În județul Hunedoara s-au înregistrat până acum 174 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 20 de decese, ceea ce îl plasează printre cele mai afectate din țară.





Ce spun cei trei medici despre decizia ministrului Sănătății: