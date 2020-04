Coronavirus: Suedia ripostează la criticile lui Trump - „Sunt factual greșite”

Suedia are o abordare mai reținută în tentativa de a opri răspândirea coronavirusului, păstrând deschise școlile primare și secundare și granițele deschise. De asemenea, cetățenilor suedezi nu li s-a impus autoizolarea la domiciliu.Vorbind la televiziunea TV4, ministrul de Externe Anne Linde a afirmat că sunt „factual greșite” comentariile președintelui american, Donald Trump.„Noi nu avem o strategie care să vizeze imunitatea de turmă deloc”, a afirmat Linde.Imunitatea de turmă presupune izolarea grupurilor vulnerabile, dar permiterea unui număr mare al populației să se îmbolnăvească și să dezvolte imunitate la o boală, limitând nevoia de izolare drastică și carantină care au fost impuse în majoritatea Europei și în restul lumii, cu afectarea majoră a activității economice.Linde a afirmat că Suedia a adoptat o serie de măsuri dure - închiderea azilurilor pentru bătrâni vizitatorilor și ținerea cursurilor universitare online - dar „pe de cealaltă parte nu avem carantină totală”.„Asta înseamnă că unele țări cred că nu facem nimic, dar noi facem ce este potrivit pentru Suedia”, a adăugat aceasta.Afirmațiile sale vin după ce președintele Doland Trump a afirmat marți că dacă Statele Unite nu ar fi luat măsuri stricte de distanțare socială, țara ar fi înregistrat și mai multe decese.„Se vorbește despre Suedia, dar Suedia suferă foarte mult”, le-a spus Trump reporterilor într-o conferință de presă.Acesta a adăugat că majoritatea țărilor au luat măsuri similare cu Statele Unite, susținând că „dacă nu am fi făcut lucrurile în felul acesta, am fi pierdut cu sute de mii mai mulți oameni”.Ministrul Linde a respins însă ideea că Suedia ar fi urmat o abordare radical diferită față de majoritatea țărilor.Țara scandinavă cu o populație în jur de 10 milioane de locuitori, are, potrivit ultimelor cifre, 7.693 cazuri confirmate cu coronavirusul COVID-19 și 591.