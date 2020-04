Coronavirus în România: Numărul deceselor urcă la 209. Încă două victime în Hunedoara

Deces 208Bărbat, 64 de ani din județul Hunedoara.Internat pe data de 04.04.2020 în Spitalul Municipal Hunedoara - Secția ATI.Decedat pe data de 05.04.2020.Confirmat pe 07.04.2020 în Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.Condiții medicale preexistente: BPOC. Cardiomiopatie dilatativa. HTA. Insuficiență cardiaca NIHA III/IV. Obezitate.Deces 209Femeie, 61 de ani din județul HunedoaraInternată în Spitalul Municipal Orăștie pe 02.04.2020 cu Ciroza hepatica toxica. Hipersplenism. Ascita. Encefalopatie hepatica gr.II. Pleurezie. Litiaza biliara.Data decesului: 02.04.2020.Confirmată pe 07.04.2020--------------În cursul dimineții fuseseră anunțate alte 10 decese Deces 198Bărbat, 53 ani din jud.Suceava.Era ambulantier la SAJ Suceava.Data decesului: 07.04.2020.Deces 199Femeie, 61 ani din jud.Mureș.Debut pe data de 01/04/2020, cu dureri precordiale și retrosternale, dispnee severa.Internată pe data de 04/04/2020 la Spitalul Municipal Târnăveni-Secția ATI, apoi transferată pe data de 06/04/2020 la SCJU Tg.Mures – Secția ATI.Data decesului: 07/04/2020Pacienta avea condiții medicale pre-existente: Insuficiență mitrala. BPOC. “Boala hepatica cronica”.Deces 200Femeie, 38 ani, din jud Constanța.Debut pe data de 23.03.2020, internată în SCBI CT - Secția ATI pe data de 31.03.2020, confirmată pe 01.04.2020 în SCBI CTFără posibilă expunere identificată, fără condiții medicale pre-existenteData decesului: 07.04.2020.Deces 201Femeie, 90 de ani din mun.București.Debut pe data de 04.04.2020, cu febră și alterarea stării generale, confirmată pe 07.04.2020 în INCDMM CantacuzinoTransferată din Spitalul “Floreasca” București la INBI “Prof.Dr.Matei Bals” pe data de 06.04.2020Decedata pe data 07.04.2020.Condiții medicale pre-existente: HTA.Deces 202Bărbat, 57 de ani din mun.București.Confirmat pe data de 26.03.2020 în INCDMM Cantacuzino.Transferat pe 04.04.2020 din Spitalul Elias la Spitalul Colentina și raportat la DSP București in 07.04.2020.Decedat pe data 07.04.2020.Condiții medicale pre-existente: HTA și diabet zaharat.Deces 203Femeie, 76 de ani din mun.București.Internată pe data de 07.04.2020 în Spitalul Pantelimon cu insuficiență respiratorie acuta, bronhopneumonie; a necesitat ventilatie mecanica.Confirmata pe data de 07.04.2020 în INCDMM Cantacuzino.Decedata pe data 07.04.2020.Conditii medicale pre-existente: Obezitate, Diabet zaharat tip II, Polineuropatie, Boala renala cronica st.III.Deces 204Barbat, 90 de ani, din jud.Alba Debut pe data de 06.04.2020 cu febră, dispnee, insuficiență respiratorie. Internat pe data de 06.04.2020 in SJU Alba Iulia, în Secția ATI cu: Sepsis cu punct de plecare pulmonar. Bronhopneumonie. Insuficienta respiratorie acuta. Tromboza venoasa profunda. COVID-19 in observație. Confirmat pe data de 07.04.2020 în laboratorul DSP Alba. Decedat pe data 07.04.2020Deces 205Femeie, 67 de ani, din jud. Botoșani. Internată în perioada 18/03-31/03/2020 în SJU Botosani-Sectia Cardiologie. Reinternata pe data de 04/04/2020 în Spitalul de Boli infecțioase Botoșani. Confirmată pe data de 07.04.2020 în laboratorul SCBI Iași. Decedată pe data 05.04.2020. Conditii medicale pre-existente: Diabet zaharat tip II insulino-necesitant. Cardiomiopatie dilatativa. Bloc de ramura major. Insuficienta aortica, mitrala si tricuspidiana. Insuficienta cardiaca nivel III NIHA.Deces 206Bărbat, 67 de ani din județul Hunedoara.Debut pe 01.04.2020, prezentat în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Brad și internat apoi, în 02.04.2020, în Spitalul Municipal Orăștie. Pe data de 06.04.2020 a fost transferat în Spitalul Judetean Deva-Sectia Boli Infecțioase-ATI, cu diagnosticul Metaplazie mieloida. Diabet zaharat. Insuficiență respiratorie.Confirmat pe 05.04.2020 în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.Data decesului: 07.04.2020.Deces 207Bărbat, 63 de ani, din județul Alba.Debut pe 01.04.2020, tratat initial la domiciliu, apoi internat în Spitalul Municipal Blaj cu febră, tuse neproductivă.Diagnistic la internare: Pneumonie bilaterală. Insuficiență respiratorie acută, HTA, Obezitate.Confirmat pe 05.04.2020 în laboratorul DSP Alba.Data decesului: 08.04.2020.