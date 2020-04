Coronavirus: UE asigură 15 miliarde de euro pentru a ajuta țările cele mai vulnerabile

UE va garanta peste 15 miliarde de euro pentru a ajuta țările cele mai vulnerabile din Africa și din restul lumii pentru a lupta împotriva pandemiei, a anunțat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează AFP.

”UE garantează peste 15 miliarde de euro pentru a ajuta partenerii din lume pentru a încetini răspândirea virusului”, a spus președinta Comisiei Europene într-un mesaj video postat pe Twitter.

The EU is securing more than €15 billion to help our partners worldwide to combat the #coronavirus. It is in our interest to ensure that the fight is successful worldwide.



By standing united and working together, we can defeat this virus. #StrongerTogether pic.twitter.com/h3VkJeHKg4