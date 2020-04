Treisprezece noi decese din cauza coronavirusului / Bilanțul urcă la 197 / 8 dintre pacienți erau internați la Arad, iar decesele au fost raportate după câteva zile

Treisprezece noi decese din cauza coronavirusului au fost anunțate marți după-amiază. Bilanțul urcă astfel în România la 197. Opt dintre pacienți erau internați la Spitalul Județean din Arad, iar alți patru erau spitalizați la Suceava. Majoritatea celor spitalizați la Arad au murit în perioada 28-31 martie, iar autoritățile susțin că "pentru a elucida situația infecției din județul Arad și a raportărilor întârziate" la fața locului a fost trimisă o echipă de medici de la Timișoara.

Bilanțul zilei de marți a ajuns la 21 de persoane decedate din cauza COVID-19.

Deces 185

Bărbat de 63 de ani din județul Arad. Internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) -ATI cu diagnosticul de insuficiență respiratorie acută. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 30.03.2020.





Deces 186

Bărbat de 74 ani din județul Arad. Internat în SCJU Arad -BIA cu diagnosticul de insuficiență respiratorie acută. Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020. Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020. Comorbidități: HTA stadiul II.





Deces 187

Bărbat de 55 ani din județul Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de insuficiență respiratorie acută, bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 28.03.2020.





Deces 188

Femeie de 44 de ani din județul Arad. Internată în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de insuficiență respiratorie acută. Sindrom febril. Probe recoltate pentru COVID-19 în 29.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedată în data de 31.03.2020.





Deces 189

Bărbat de 93 de ani din județul Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de insuficiență respiratorie acută. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020.





Deces 190

Bărbat de 87 de ani din județul Arad. Internat în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de insuficiență respiratorie acută, bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 în 28.03.2020 . Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat în data de 31.03.2020. Comorbidități: Boala cardiovasculată, CIC.





Deces 191

Femeie de 52 ani din județul Arad. Internată în SCJU Arad-BIA cu diagnosticul de bronhopneumonie. Probe recoltate pentru COVID-19 în 2.04.2020 . Rezultat pozitiv în 04.04.2020. Decedat în data de 04.04.2020 Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Infarct miocardic în antecedente, obezitate.





Deces 192

Femeie de 73 ani din județul Arad, internată în SCJU Arad-BIA. Probe recoltate pentru COVID-19 în 27.03.2020 . Rezultat pozitiv în 31.03.2020. Decedat în data de 5.04.2020. Comorbidități: diabet zaharat tip II, HTA, obezitate, neoplasm de colon operat.

Pentru a elucida situația infecției cu COVID 19 în județul Arad și a raportărilor întârziate a fost trimisă o echipă de medici epidemiologi de la INSP - CRSP Timișoara la fata locului, susține Grupul de comunicare strategică.





Deces 193





Bărbat de 81 ani din județul Sibiu. Internat în 25.03.2020 în SCJ Sibiu-Secta Medicala, transferat in ATI in 31.03.2020. Contact cu caz confirmat COVID-19 nr. 2321 (sotia). Recoltat pentru COVID-19 pe data de 28.03.2020. Confirmat in 31.03.2020. Decedat in 4.04.2020. Comorbidități: Neoplasm de prostata, HTA, Boala cronica neurologica





Deces 194





Bărbat de 83 ani din județul Suceava. Internat în SJU Suceava în 29.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 în data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 2.04.2020. Decedat în 6.04.2020. Comorbidități: CIC, HTA, AVC, DEMENTA





Deces 195





Femeie de 50 ani din județul Suceava. Decedata la domiciliu în data de 3.04.2020. Recoltare probe necroptice pentru COVID-19 în data de 4.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 6.04.2020.





Deces 196





Bărbat de 71 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava -Sectia neurologie în 20.03.2020 cu diagnosticul hemoragie intracerebrala, hemiplegie, CIC, diabet zaharat. Recoltat pentru COVID-19 în data de 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020. Decedat în data de 28.03.2020.





Deces 197





Bărbat de 69 ani din jud. Suceava. Decedat la domiciliu în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 01.04.2020. Rezultat pozitiv în 3.04.2020. Comorbidități: tromboza artera pulmonara operata.