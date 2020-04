Viziere printate la imprimante 3D, produse de studenții la Medicină. Primele 5.000 au fost donate spitalelor din București

​Studenții Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București produc zilnic câte 1.000 de viziere printate la imprimante 3D, în cadrul unui parteneriat cu Asociația Medicală Română de Biomodelare 3D. Primele 5.000 de astfel de viziere au fost deja donate către 15 spitale din București.







În cadrul proiectului lucrează 52 de voluntari, membri ai Societății Studenților în Medicină din București, alături de 10 studenți din cadrul Universității Politehnica din București, care supervizează procesul de printare și asamblare al vizierelor, respectând normele de siguranță impuse de contextul actual.













De aproximativ o săptămână, șase laboratoare ale Facultății de Medicină din cadrul UMF "Carol Davila" din București au fost transformate într-o mică uzină în care peste 60 de studenți mediciniști și politehniști, prin rotație și distribuiți pe grupuri mici, sunt angrenați în producerea a aproximativ 1.000 de viziere în fiecare zi.Aceștia au la dispoziție 55 de imprimante 3D care funcționează folosind tehnologia FDM (Fused Deposition Modelling). Proiectul se va derula pe toată perioada crizei generată de COVID-19 și va fi coordonat și monitorizat de către Rectorul UMF "Carol Davila", prof. dr. Viorel Jinga, precum și de decanul Facultății de Medicină a UMF, prof. dr. Cătălin Cârstoiu."Studenții vor să ajute și își pun la dispoziție timpul, energia și aptitudinile pentru a le oferi protecție viitorilor lor colegi din sistemul medical. În contextul actual, Societatea Studenților în Medicină din București realizează toate demersurile disponibile pentru sprijini activitatea personalului medical și auxiliar din spitale, expuși in permanență riscului de infectare cu SARS-CoV-2. Medicii aflați în prima linie sunt mentorii noștri, prietenii noștri sau chiar familia noastră și asta ne motivează și mai mult să muncim pentru ei. Ne dorim să acoperim cât mai multe cereri. Astfel, vom pune la dispoziție, pe paginile de social media ale Societății Studenților în Medicină din București, precum și pe site-ul ssmb.ro, un formular electronic prin care se pot face solicitări pentru viziere", spune Adrian Păun, coordonatorul voluntarilor de la Societatea Studenților în Medicină din București.Dispozitivele sunt alcătuite din două piese separate, ramă și ecran protector, asamblate manual. Rama vizierei este alcătuită integral din PLA/PETG/PET iar ecranul protector este un film PVC.Vizierele asigură o barieră fizică împotriva fluidelor sau picăturilor Flügge potențial contaminate cu COVID-19. Protecția mucoaselor conjunctivale, nazale și bucale reprezintă una dintre măsurile de precauție standard împotriva virusurilor cu transmitere aeriană (precum și în contextul epidemiologic actual).Zilnic, la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila sunt produse 1.000 de astfel de echipamente de protecție. În ultima săptămână au fost produse în total 5.000, care au fost donate către 15 spitale din București, mai exact către 21 de secții.Întregul proces de producție se desfășoară sub atenta supraveghere a unui reprezentant din cadrul Asociației Medicale Române de Biomodelare 3D, care este disponibil pentru a răspunde tuturor nelămuririlor sau întrebărilor voluntarilor."Deși printarea 3D nu este o metodă de producție în masă, în contextul epidemiologic actual, când soluțiile, resursele sunt limitate, această tehnologie oferă o metodă alternativă de producție a dispozitivelor de protecție, medicale sau de altă natură. Acest lucru este posibil datorită mobilizării extraordinare a comunității printarii 3D, ce a demarat multe proiecte pe această temă, dar mai ales a modului open source în care a ales sa împărtășească rezultatele acestor proiecte. Doresc să mulțumesc finanțatorilor (Lucian Matasaru compania One United Properties,BASF Romania), conducerii UMF Carol Davila, echipei Societății Studenților în Medicină, care au făcut acest proiect posibil și tuturor voluntarilor (UMF Carol Davila, Universitatea Politehnică București), care au contribuit zi de zi la buna desfășurare a acestui proiect. Este cu adevărat o plăcere să vezi cum în astfel de momente, fără a urmări recompense materiale, o echipă multidisciplinară se formează pentru a îndeplini o misiune comună", afirmă dr. Eduard Liciu, președintele Asociației Medicale Române de Biomodelare 3D.Studenții UMF spun că activitatea lor are ca obiectiv susținerea colectivului medical, asigurându-le un minimum de protecție în lupta împotriva COVID-19. O dovadă de altruism și o urmă de speranță sunt trimise astfel către toți cei aflați în prima linie, din partea voluntarilor din rândul studenților. Sănătatea și siguranța sunt pe primul loc, de aceea respectarea normelor de profilaxie sunt cea mai benefică modalitate de sprijinire a tuturor demersurilor întreprinse de inițiatorii și susținătorii proiectului Viziere Medicale Printate 3D, spun studenții de la UMF Carol Davila.