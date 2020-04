Încă 8 persoane au murit în România din cauza coronavirusului / Bilanțul urcă la 141

Deces 119

Femeie de 69 de ani din județul Hunedoara. A fost internată în Spitalul Municipal Hunedoara- Secția Pneumoftiziologie în 29 martie, fiind confirmată cu coronavirus în 2 aprilie. Data decesului: 3 aprilie.

Conditii medicale pre-existente: diabet zaharat, AVC sechelar, HTA, boala Parkinson, potrivit Grupului de comunicare strategică.

Deces 120

Femeie de 69 de ani din județul Ialomița. Internată în Spitalul Municipal Slobozia în 2 aprilie, confirmată cu coronavirus în aceeași zi. Data decesului: 3 aprilie. Conditii medicale pre-existente: diabet zaharat, HTA, insuficiență renală cronică.

Deces 121

Bărbat de 78 ani din Timiș. Internat în 1 aprilie la Spitalul ” Victor Babes” Timisoara - ATI, confirmat tot în 1 aprilie. Data decesului: 3 aprilie.

Deces 122

Femeie de 60 ani din județul Neamț. Internată în SJU Piatra Neamt- Secția Medicală, în 23.02.2020, pentru ciroză hepatică activă toxic nutrițională decompensată global, insuficiență hepatică cronica, conform GCS. Probe recoltate pentru COVID-19 pe 25 martie. Deces: 28 martie. Confirmată pe data de 2.04.2020. Caz anunțat în 3 aprilie.





Deces 124





Deces 125





Femeie, 62 ani, jud Ialomița. Internată în SJU Slobozia-Medicina Interna în data de 31.03.2020 transferată în ATI în data de 1.04.2020. Recoltat pentru COVID-19 in data de 1.04.2020, confirmare în 2.04.2020. Decedată în 3.04.2020. Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA, afecțiuni renale.

Deces 123Bărbat, 66 ani, jud. Bistrița Năsăud. Internat în 28.03.2020 în SJU Bistrița-Boli Infecțioase , recoltat pentru COVID-19 în aceiași zi, confirmat pe data de 29.03.2020.Data decesului: 03.04.2020. Comorbidități: Leucemie limfatica Cronică std III, Diabet zaharat tip II, HTA std II.Bărbat, 59 ani, jud. Bistrița Năsăud. Aflat în autoizolare, întors din Elveția în data de 25.03.2020. Internat în 31.03.2020 în SJU Bistrița-Boli Infecțioase , recoltat pentru COVID-19 în aceiasi zi, confirmat pe data de 2.04.2020.Data decesului: 01.04.2020. Comorbidități: Diabet zaharat insulinodependentBărbat, 27 ani, jud Sibiu. Decedat în 31.03.2020 (găsit decedat acasă). S-au investigat probe necroptice pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.Deces 126Bărbat, 61 ani, jud Galați. Întors din Antalya în data de 20.03.2020. Internat in SJU Galati in 26.03.2020, recoltat pentru COVID-19 în aceiași zi. Rezultat pozitiv în 26.03.2020. Decedat în 3.04.2020. Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA, Boala hepatica cronica.Deces 127Bărbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat în SJU Slobozia-ATI în data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID-19 în data de 1.04.2020, confirmat în aceiași dată. Decedat în 3.04.2020.Deces 128Femeie, 77 ani, jud Suceava. Internată în SJU Suceava în 19.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 25.03.2020. Rezultat pozitiv în 30.03.2020.Decedat în 2.04.2020.Deces 129Bărbat, 62 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava în 17.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 24.03.2020. Rezultat pozitiv în 25.03.2020.Decedat în 2.04.2020Deces 130Femeie, 63 ani, jud Suceava. Internată în SJU Suceava în 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.Decedata în 2.04.2020Deces 131Bărbat, 67 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava in 27.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 27.03.2020. Rezultat pozitiv în 2.04.2020.Decedat în 30.03.2020Deces 132Bărbat, 58 ani, jud Suceava. Internat în SJU Suceava in 29.03.2020. Recoltare probe pentru COVID-19 in 29.03.2020. Rezultat pozitiv în 3.04.2020.Decedat în 30.03.2020. Comorbidități: Diabet zaharat tip II, CIC, Infarct miocardic in antecedente.Deces 133