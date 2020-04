​VIDEO Coronavirus: Un imens spital de campanie a fost deschis la Londra

Cu un personal prevăzut de 16.000 de cadre medicale, acest spital uriaş, fără echivalent în Marea Britanie, încearcă să răspundă accelerării pandemiei, care a contaminat oficial 33.718 persoane și a ucis 2.921 în Regatul Unit.

We are officially open! In less than two weeks, @ExCelLondon has been transformed into London's newest hospital, and we will be available as soon as patients across London and the south of England need us: https://t.co/jEyCb1rBNQ pic.twitter.com/TLSg3j4ZxH