Gravidele din Suceava nu mai au maternitate în oraș, iar în alte spitale din regiune de multe ori sunt refuzate pe motivul lipsei de locuri / Medicii le-au sfătuit să nască acasă

Aceasta spune că a primit zeci de mesaje de la femei aflate în această situație și chiar de la medici, și a încercat să găsească o soluție cu autoritățile locale, pentru amenajarea unui centru de nașteri provizoriu, unde femeile să nască sub îndrumarea medicilor și a moașelor, și să plece acasă după câteva ore, însă fără succes.HotNews.ro a încercat de nenumărate ori să ia legătura cu Florin Filip, managerul spitalului din Suceava, care între timp și-a dat demisia, Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, și Raed Arafat, pentru a lămuri situația, dar aceștia nu au putut fi contactați.Irina Popescu, vicepreședinta Asociației Moașelor Independente din România, spune că în ultimele zile a primit foarte multe mesaje de la gravide din Suceava care spun că nu mai au unde să nască după ce maternitatea din cadrul Spitalului Județean s-a închis, acesta fiind transformat în spital pentru tratarea pacienților cu COVID 19. În oraș mai funcționa și o maternitate privată, însă și aceasta s-a închis.„Joia trecută am primit primele mesaje că femeile nu au unde să nască. Maternitatea s-a închis când s-a închis spitalul, au trimis ultimii copii care aveau nevoie de spitalizare cu elicopterul la Giulești, pe restul i-au externat. Deși spitalul a fost deschis, maternitatea din Suceava nu mai funcționează pentru că tot spitalul a devenit centru pentru COVID 19. De la închiderea maternității, femeile au născut care la Fălticeni, care la Botoșani, la Iași, la Bistrița, dar nu le mai primeau cînd spuneau că sunt din Suceava, spuneau că nu au locuri. Au născut mai multe femei acasă, au și mesaj de la medicul curant care le spune să-și caute o moașă și să nască acasă. Au primit mesajele pentru că medicii nu știau ce să facă cu ele. Și de unde să găsească o moașă, din pălărie? Iar medicii nu se bagă să nască acasă, ar fi un risc enorm fiindcă nu cred că sunt toți testați”, a declarat Irina Popescu pentru HotNews.ro.Aceasta spune că nașterea acasă se practică în alte țări, însă nu se poate face peste noapte și în cazuri cu risc mare, de exemplu după o operație de cezariană.„Nașterea acasă se întâmplă în alte țări, în perioada asta a fost o cerere mai mare inclusiv în UK, dar ei o fac în mod organizat, cu personal care știe, cu trusă completă, cu posibilitatea de a merge la spital dacă se complică lucrurile. Plus că femeile din Suceava care sunt la a doua naștere au avut peste 50% cezariene înainte, sunt în urmărire cu alte probleme de sănătate, deci nu sunt nașteri cu risc scăzut care se pot face acasă. Trebuie supravegheate”, a explicat Irina Popescu.Asociația Moașelor Independente din România, membră a Midwifery Unit Network din Spania, propune implementarea de urgență a unor centre de nașteri prin intermediul cărora să se asigure posibilitatea femeilor însărcinate de a naște în siguranță cu asistență de specialitate (moașe și doctori). Astfel de centre de nașteri ar putea fi organizate în cadrul unor spitale mai mici private sau în cadrul unor corpuri separate ale spitalelor de stat cu precădere în zonele în care spitalele nu mai pot oferi servicii de specialitate, fie din cauza transformării în spital dedicat COVID-19, fie din cauza faptului că au fost închise ca urmare a contaminării.Aceste centre de nașteri au fost implementate cu succes în țări precum Italia, Olanda, Suedia, Spania, UK, iar experții Midwifery Unit Network sunt dispuși să ofere Asociației Moașelor Independente din România tot sprijinul necesar pentru a implementa rapid astfel de unități (24 de ore/unitate), vitale în perioada acestei pandemii, spune Irina Popescu.Irina Popescu spune că a propus și la Suceava această soluție, dar fără rezultat.„Am luat legătura cu șefa secției de nașteri de acolo și m-a rugat să-i ajut, i-am spus că facem parte dintr-o rețea de centre de nașteri, că acestea se pot pune la punct în 24 de ore, am vorbit și cu Ștefan Mandachi, fiindcă știam că are un hotel chiar lângă spital. Nu s-a putut face la el la hotel pentru că nu avea bloc operator. Mi-a zis această doamnă, șefa secției de nașteri, că este un spital privat, care are și maternitate și că ea vede că acolo ar putea să se mute secția, fiindcă sunt 10-20 de femei care nasc zilnic. Am vorbit cu managerul de la spitalul privat, care închidea și el spitalul, că nu vrea să se expună, dar a zis că dacă spitalul va fi cerut, el îl pune la dispoziție. Managerul de la județean a spus că este de acord cu acest plan. Am vorbit și la Consiliul Județean, au spus că dacă există un precedent, pot să facă și ei. Au vorbit la DSP să autorizeze spitalul pentru nașteri ca să se mute acolo maternitatea, iar noi să venim cu experiența noastră pentru amenajarea centrului de nașteri, unde femeile nasc într-un salon, rămân acolo, se minimiza partea de circuit. Cele fără risc se pot externa și la 12-24 de ore de la naștere. Doar cazurile mai complicate rămân în spital. Acest spital are 16 saloane, era ok”.Aici au apărut însă problemele:„Eu am făcut rost de echipamente, am vorbit cu asociații să ne facă rost, dar m-a sunat managerul de la spitalul privat și mi-a spus că nu are ATI neonatal, să poată să țină copii care respiră artificial în acel spital, eu știam asta. Apoi doamna la DSP Iași a mai spus că nu sunt circuite bune. Eu nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că acest spital a făcut nașteri, operații până săptămâna trecută, dar acum nu doresc să-l deschidă. În ceea ce privește secția de ATI, cum trimit la Fălticeni, la Iași, când au un caz de intubat, îl trimit cu ambulanța în siguranță, așa pot trimite și acum dacă au un caz dintr-o mie care trebuie intubat. Impresia mea este că nu se dorește”, a explicat moașa Irina Popescu.Contactat de HotNews.ro, Ștefan Pușcas, managerul spitalului privat, spune că și-a pus spitalul la dispoziție, DSP-ul a venit, a văzut, dar pentru că nu are ATI pentru nou născuți și linie de anestezie (spitalul colabora cu medicii de la spitalul județean care acum nu mai sunt disponibili), acolo nu se poate amenaja maternitate.„Eu m-am oferit să pun la dispoziție spitalul. Au fost cei de la DSP și au văzut locația, problema care se pune este legată de asigurarea anesteziștilor, eu am avut colaboratori pentru anestezie de la Spitalul Județean, o parte din moașe, pe linie de neonatologie, dar atâta vreme cât ei sunt în carantină și nu pot colabora, practic nu avem cum să începem activitatea. Nu se poate asigura linie de anestezie. Chiar dacă se merge pe varianta nașterilor naturale, cam 1 din 10 nașteri necesită intervenție chirurgicală și ce ne facem dacă nu avem anestezie, că în 5 minute trebuie să fii cu bolnava pe masă. Ei nu au suficienți anesteziști la spitalul județean. Apoi cei care lucrează acolo nu pot lucra și aici. Apoi e posibil ca un copil să fie prematur și să nu poată respira, nu am terapie intensivă pe neonatologie.. Noi avem toate condițiile, făceam și înainte nașteri ușoare, dar cele cu risc erau trimise la spitalul județean, acum unde le mai trimitem? Eu am discutat cu cei de la DSP, eu m-am oferit, mi se pare să fac și eu ceva în aceste vremuri, dar nu a fost decizia mea, ei au spus că nu se pretează”, a declarat Pușcaș.