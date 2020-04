Cuvântul „coronavirus” a fost interzis în Turkmenistan, țară care nu a anunțat niciun caz de infectare

În timp ce epidemia de coronavirus continuă să se extindă în lume, Turkmenistanul este una dintre țările care nu au anunțat încă vreun caz de infectare.Numai că informațiile venite dinspre Turkmenistan oferă indicii de ce nu s-au raportat deocamdată cazuri de coronavirus.În Turkmenistan, țară condusă cu o mână de fier de președintele Gurbangulî Berdimuhamedov, a fost interzisă utilizarea cuvântului „coronavirus”.Potrivit Organizației Reporteri fără Frontiere, cuvântul a fost eliminat din broșurile de informare medicală distribuite în școli, spitale sau la locurile de muncă. În plus, în țara vecină Iran - unde epidemia de coronavirus are efecte serioase - persoanele care vorbesc pe străzi despre coronavirus sau care poartă mască riscă să fie reținute.Președintele Gurbangulî Berdimuhamedov a ordonat pe 13 martie ca toate locurile de reuniune să fie dezinfectate prin afumarea cu o plantă tradițională numită „harmala”.În Turkmenistan, una dintre cele mai închise țări din lume, populația nu are acces decât la organele de presă de stat.Puținii utilizatori de internet din această țară găsesc doar la informații puternic cenzurate, iar pentru a avea acces la acest conținut online trebuie să își dezvăluie prima dată identitatea.