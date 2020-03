VIDEO Șeful DSP Arad, către mai mulți medici și asistente: V-ați ales prost meseria, auziți? De fricoși și de lași eu nu am nevoie

Nu este clar când a avut loc discuția. Aradon.ro invocă ziua de luni, un alt cotidian local, Special Arad , îl citează pe Catană care vorbește despre o discuție de acum două săptămâni.De notat că 83 de angajați ai Spitalului Clinic Județean Arad - medici, asistenți, infirmieri, brancardieri, registratori medicali - erau în concediu medical marți, începând din data de 23 martie, după cum a anunțat Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. În total, în momentul de față spitalul are angajați 305 medici, 985 de asistenți medicali, 387 de infirmiere și 64 de brancardieri.În înregistrarea video publicată de presa locală, mai multe cadre medicale au spus că se tem să meargă la frontieră deoarece nu au echipamente de protecţie eficiente, potrivit aradon.ro.„V-ați ales prost meseria, auziți? Ești româncă? Păi și atunci?”, spune la începutul discuției șeful DSP, Constantin Cătană.“Te iei şi te duci dacă nu vrei să meri (la frontieră – n.r.)! Ascultă-mă acuma când vorbesc! Poliţia de Frontieră, o să ajungi acolo, şi o să vezi că poliţistul de frontieră are o mască simplă, atât. Poliţistul de frontieră care a vorbit cu 100.000 (de oameni care au intrat în ţară – n.r.). Acum io vorbesc, da? Dacă nu, iei liftul şi la revedere!”, este auzit Cătană adresându-se unui doctor, cu voce ridicată, înainte de a zice: „De fricoși și de lași eu nu am nevoie”.Doctorul a replicat că nici în sala de operaţie nu are mai mult de o mască, moment în care Catană se leagă de ţinuta medicului: “Dar unde eşti dumneata chirurg, că n-am auzit de dumneata? Dom’le, dar dumneata eşti chirurg? Asta e ţinută morală şi fizică de chirurg?”Chestionat de Special Arad despre această înregistrare, Constantin Catană a răspuns:„O să-l primiți cu celeritate. Dar vreau să văd întreaga înregistrare a discuției, nu trunchiată sau scoasă din context! Mi-am cerut scuze față de dânșii. Dar dvs sunteți dezinformați, acea discuție a avut loc în urmă cu două săptămâni, la sediul DSP, la ora 07:00 dimineața și dânșii refuzau să-și desfășoare activitatea ca medic (în frontieră). Ulterior au înțeles, au plecat, și-au desfășurat activitatea cu succes. În condiții de siguranță”.