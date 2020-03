Orban: De săptămâna viitoare vor fi introduse în producţie măşti de tip FFP2

Premierul Ludovic Orban a declarat luni că, începând de săptămâna viitoare, vor fi introduse în procesul de producţie măşti de protecţie de tip FFP 2 şi, de asemenea, că există mai multe companii româneşti care doresc să fie implicate în producţia de echipamente sau substanţe în contextul crizei create de pandemia de coronavirus."Deja se produc izolete în România (...). Au o capacitate de producţie de 30 de izolete pe săptămână care vor fi furnizate imediat către beneficiarii posibili - servicii de ambulanţă sau spitalele care au nevoie.Este aproape finalizată testarea camerelor cu presiune negativă, care vor permite ca, în cazul în care există pacienţi care se internează într-un spital care nu este destinat tratării persoanelor infectate cu coronavirus, să poată să fie izolate în astfel de camere şi vor intra în producţie. Deja există o companie, nu dau nume din motive de publicitate, care a început producţia de măşti, deocamdată măşti chirurgicale.Dar începând de săptămâna viitoare, va introduce în producţie realizarea de măşti de tip FFP2, care au un grad de protecţie de 97% şi care sunt folosite de personalul medical. De asemenea, ROMARM este implicat într-o procedură rapidă de dotare cu tehnologia necesară pentru a putea introduce în fabricaţie şi măşti chirurgicale şi măşti de tip FFP2 sau FFP3", a declarat premierul la Realitatea Plus.El a adăugat că există mai multe companii care au experienţă în acest domeniu şi pentru care trebuie obţinută autorizarea de a produce. "Din cauza derulării foarte lente a procedurilor de autorizare care trebuiau realizate de alte entităţi, de la nivelul Ministerului Sănătăţii sau al Ministerului Muncii, prin Ordonanţa militară emisă ieri s-a stabilit competenţa pentru trei entităţi care funcţionează în subordinea MApN să autorizeze astfel de produse, echipamente, de tip măşti, combinezoane.(...) De asemenea, pentru biocide, tot în cadrul MApN am acordat această competenţă pentru că exista, dar nu era reglementată, către Institutul Cantacuzino de a aviza producerea acestor biocide. Ştim că există mulţi producători care vor să introducă în fabricaţie şi care au capacitatea de a produce astfel de substanţe necesare pentru dezinfecţie, pentru nebulizare. De asemenea, am găsit un producător român care are capacitatea de a produce sisteme de nebulizare a încăperilor, inclusiv cu prezenţa oamenilor în aceste încăperi, prin ultraviolete.Şi vom susţine acest producător să-şi crească capacitatea de producţie", a detaliat şeful Guvernului. Premierul Orban a subliniat că Guvernul sprijină orice producător "care este într-adevăr serios şi care are capacitatea să introducă în producţie astfel de materiale". "Deja avem semnale, am vorbit personal cu mai mulţi producători români serioşi. Aici aven o problemă legată şi de material, pentru că sunt nişte materiale care au nişte caracteristice specifice şi încercăm să vedem dacă nu putem începe producţia acestor tipuri de materiale în România, ca să nu fim dependenţi de importul lor, astfel încât să uşurăm realizarea acestor produse", a menţionat Orban.