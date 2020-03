Directorul operaţional al Aeroportului Otopeni, suspendat din funcţie / Un angajat al aeroportului, bolnav de COVID-19

Purtătorul de cuvânt al aeroportului a declart că aglomeraţia semnalată luni dimineaţa pe Aeroportul Henri Coandă a fost cauzată de nerespectarea de către pasageri a indicaţiilor de pe afişe şi a marcajelor de pe pardoseală. Pe de altă parte, şi faptul că declaraţiile pe propria răspundere, după ce au fost completate, trebuie acum verificate şi avizate sub semnătură de personalul de la Direcţia de Sănătate Publică, duce automat la formarea de cozi, informează Agerpres.Valentin Iordache a explicat că luni dimineaţa au aterizat simultan pe aeroportul bucureştean Coandă trei aeronave, iar pasagerii "nu au păstrat distanţa, nu au respectat indicaţiile, nici afişele, nici marcajele de pe pardoseală, nici ce li s-a spus, nici ce s-a transmis pe sistemul de sonorizare şi s-au înghesuit cu toţii, nu foarte tare, dar nu au păstrat distanţa minimă de 1,5 metri"."Aglomeraţia s-a produs şi din cauză că acum declaraţiile pe proprie răspundere, după ce sunt completate, trebuie verificate şi avizate sub semnătură de către personalul de la DSP şi asta face să dureze mai mult şi automat se formează cozi", a mai spus Valentin Iordache.Compania Aeroporturi București a anunțat că de luni, după cum urmează:- În cazul sosirii a două curse simultan, vor fi utilizate două fluxuri de control diferite;- În cazul suprapunerii mai mult de două curse la sosiri, pasagerii celei de a treia curse (și ai următoarelor) vor aștepta în avion eliberarea unui flux de control;- Pe culoarul de sosiri vor fi amplasate benzi de delimitare a liniilor de așteptare și va fi suplimentat personalul aeroportuar din zonă;- În urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, în aceeași zonă vor acționa și polițiști de frontieră;- Se va crește frecvența de difuzare a anunțurilor audio."Dacă sunt două curse, una este pe un flux, alta este pe alt flux. Dacă-s mai mult de două curse, pasagerii de la a treia, respectiv a patra şi aşa mai departe aşteaptă în avion până se eliberează un flux de control. Se pun nişte benzi de delimitare la cozile care se formează, va fi mai mult personal de la Aeroporturi şi de la MAI, de la Poliţia de Frontieră şi o să dăm mai des anunţurile pe sistemul audio. Nu există, eu cel puţin nu ştiu să existe, o sancţiune pentru cei care nu păstrează această distanţă de doi metri şi în cazul acesta este foarte greu să le impui, iar noi nu suntem nici măcar autoritate. Şi chiar dacă ar exista, nu am putea să aplicăm noi sancţiuni", a explicat Iordache, notează Agerpres.Între timp, un angajat al aeroportului Otopeni a fost depistat pozitiv la testul de coronavirus, surse oficiale din companie declarând că acesta este la spital, notează Mediafax.Reprezentanții instituției au anunțat că va fi efectuată o anchetă epidemiologică după acest caz.