Demisii la Spitalul Mioveni, suport COVID-19. Manager: Să ieși la luptă cu mâinile goale e greu. Demisiile nu au fost acceptate

Demisiile nu au fost însă acceptate de managerul spitalului, care recunoaște că e greu „să ieși la luptă cu mâinile goale”. Managerul Spitalului din Mioveni, Horia Trăilă, a declarat că mai mulți medici din unitatea pe care o conduce și-au înaintat demisiile, dar nu au fost acceptate. „Nu pot să accept. Nemulțumirea este legată de faptul că dacă ieși la luptă trebuie să cunoști câte gloanțe ai. Când ieși la luptă cu mâinile goale e greu. Nu poți face un plan”, a declarat Trăilă.Acesta nu a precizat câți medici au recurs la acest gest și nici dacă spitalul va deveni, până la urmă, suport COVID-19. A afirmat însă că „va veni COVID peste noi. Vom lupta, să nu creadă lumea să suntem lași”.„Așteptăm niște precizări de la Ministerul Sănătății. Echipamente avem din ce am achiziționat și ce am primit din donații. Măști FFP3 avem zero, FFP2 avem 25, combinezoane 60. Am primit niște combinezoane care nu sunt pentru așa ceva. (…) Spitalul nu a fost gândit ca fiind de Boli Infecțioase. (…) Pentru această infecție e mai periculos decât un spital vechi”, a mai precizat managerul Spitalului din Mioveni.La rândul său, prefectul de Argeș, Emanuel Soare, a declarat că vor veni echipamente la Mioveni.„Este decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (ca spitalul de la Mioveni să devină suport COVID-10 – n.r.), există avize DSP. Spitalul este compatibil. Nu avem niciun motiv să schimbăm decizia. Echipamentele vor veni”, a afirmat Soare.Spitalul din Mioveni a fost inaugurat anul trecut și a costat 68 de milioane de euro, fiind construit de la zero.