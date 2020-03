Coronavirus: Premierul ceh îl sfătuiește pe Trump să facă purtarea măștilor obligatorie, în timp ce Babis însuși este criticat că nu a asigurat echipamente de protecție pentru cetățenii săi

Premierul ceh Andrej Babis îl sfătuiește, duminică, într-un mesaj pe Twitter, pe președintele american Donald Trump să facă obligatorie purtarea măștii pentru a opri răspândirea coronavirusului, relatează AFP. SUA au în acest moment cele mai multe cazuri de coronavirus, peste 120.000 din cele peste 670.000 de la nivel global.

”Domnule președinte Donald Trump, încercați să luptați împotriva virusului în modul Cehiei. Purtând o simplă mască din cârpă, scade răspândirea virusului cu 80%. Republica Cehă a făcut obligatorie purtarea măștii de către cetățeni în public. Vă rog redistribuiți mesajul. Dumnezeu să binecuvânteze America!”, a scris Babis pe Twitter, al cărui mod de a manageria criza sanitară a fost criticată inclusiv de către propria țară.

Țara liderului populist a înregistrat 2.663 de cazuri confirmate și 13 decese, potrivit ultimului bilanț de duminică.

Luna aceasta, guvernul lui Babis a fost criticat pentru lipsa măștilor, ceea ce a făcut ca mii de femei să se orienteze către mașinile de cusut și să își facă propriile măști într-o țară cu 10,8 milioane de locuitori.

Premierul și-a cerut iertare pentru eșec și a promis să remedieze situația, trimițând avioane guvernamentale în China pentru a aduce măști, teste și alte echipamente medicale.

Comentariile nu au întârziat să apară pe contul său de Twitter. ”Da, ai făcut obligatorie (ca în Taiwan), dar nu ne-ai dat o singură mască (spre deosebire de Taiwan), a scris Rezina Dejova.

”Așa că a trebuit să ne coasem singuri. Nu doar pentru noi, dar și pentru doctori, asistente, bătrâni, copii și pentru străini”, a adăugat ea.

Cehia și-a închis granițele, școlile și majoritatea magazinelor în încercarea de a opri răspândirea coronavirusului.

Mr. President @realDonaldTrump, try tackling virus the Czech way. Wearing a simple cloth mask, decreases the spread of the virus by 80 %! Czech Republic has made it OBLIGATORY for its citizens to wear a mask in the public. Pls retweet. God bless America!https://t.co/BATFV8l3ob