Gheorghe Flutur cere ca Spitalul Județean Suceava să nu fie transformat în spital Covid-19: Ministerul Sănătății să aloce fonduri pentru alte spitale, dacă e nevoie

Flutur vrea ca spitalul vechi - cu pavilioanele de boli infecțioase, pneumologie, dermatologie, îngrijiri paliative, 218 de paturi și ATI propriu - să fie destinat bolnavilor de COVID-19, iar spitalul nou să fie menținut pentru tratarea celorlalte categorii de bolnavi.Argumentele invocate de Flutur sunt faptul că județul Suceava, cu o populație de peste 750.000 de locuitori, are nevoie de spitalul nou „ca de aer pentru intervenții unice” care pot fi făcute doar aici: maternitate grad 3, radiologie intervențională, cardiologie intervențională, imagistică deosebit de performantă, piciorul diabetic, neurologie, recentul laborator de medicină nucleară cu dotări de ultimă generație, oncologie, recentul ambulatoriu, urologie, gastroenterologie, UPU cu intrarea integrala în funcțiune, inclusiv CT și radiologie.Sunt secții care nu se mai găsesc la acest nivel în alte spitale din județul Suceava, spune Flutur.”Sunt argumente de care trebuie să se țină cont pentru celelalte categorii de bolnavi. Nu trebuie blocate aceste secții. În legătură cu situația actuală socotesc și am cerut Prefectului de Suceava aducerea de containere pentru a crea un triaj epidemiologic în afara pavilioanele existente, iar dacă, Doamne Ferește, va crește numărul de bolnavi COVID-19, să se aibă în vedere și alte spitale din județ, la care Ministerul Sănătății să aloce fonduri de care e nevoie. Pentru Spitalul din Fălticeni, cu 400 de paturi, recent terminat, am cerut de urgență 15 milioane de lei pentru dotare. Este o perioadă foarte grea pentru noi toți - pentru suceveni și pentru toată lumea. Ne trebuie rațiune, înțelepciune, solidaritate și acțiune rapidă. Îmi exprim speranța că toți cei care trebuie să decidă, vor ține cont de argumentele mele”, a scris Flutur într-un mesaj postat pe pagina Facebook a PNL Suceava.