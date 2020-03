Un bebeluș a murit în SUA din cauza infecției cu coronavirus

„O anchetă este în curs de desfășurare pentru a determina cauza morții", a declarat directorul Departamentului de Sănătate Publică, Ngozi Ezike, potrivit Mediafax.„Trebuie să facem tot ce putem pentru a preveni răspândirea acestui virus mortal. Dacă nu să ne protejăm, măcar pentru a-i proteja pe cei din jurul nostru", a adăugat acesta.Guvernatorul din Illinois, JB Pritzker, a confirmat că o anchetă este în curs de desfășurare pentru a determina cauza morții. „Dacă nu i-ați acordat atenție până în prezent, acest caz reprezintă un apel la trezire", a spus guvernatorul din Illinois.Informațiile de până acum arătau că virusul ataca foarte rar copiii și provoca simptome moderate. Autoritățile vor să afle dacă, în cazul copilului de 1 an care a murit, au existat alte complicații de sănătate. O scrisoare publicată în New England Journal of Medicine de către cercetătorii chinezi menționa deja moartea unui copil de 10 luni cu Covid-19.Cercetări separate au urmărit 2.100 de copii infectați în China și doar mai puțin de 6% dintre ei s-au îmbolnăvit grav.